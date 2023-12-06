https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины

Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины - РИА Новости, 06.12.2023

Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины

Европейский союз готовится принять в свои ряды Украину — во всяком случае, официальные лица из Брюсселя абсолютно серьезны в своих заявлениях по этому поводу. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:49

украина

европа

брюссель

эммануэль макрон

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

politico

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Европейский союз готовится принять в свои ряды Украину — во всяком случае, официальные лица из Брюсселя абсолютно серьезны в своих заявлениях по этому поводу.Еврокомиссия дала рекомендации начать переговоры с Киевом о вступлении. По ее мнению, тот выполнил все условия для этого. Правда, представитель ЕК оговорился, отметив, что теперь мяч на стороне стран — членов сообщества, которые и должны принять соответствующее решение. По сведениям Reuters, таковое будет согласовано на саммите Евросоюза, который состоится 14-15 декабря.Главное препятствие для запуска процесса — Венгрия. Правда, наблюдатели отмечают, что позиция Будапешта скорее тактическая, нежели принципиальная: за свое согласие он хочет выжать из Брюсселя максимум средств, включая те, которые блокировались в качестве наказания за "авторитаризм" венгерских властей.Так что на Венгрию и лично Виктора Орбана сейчас бросают тяжелую артиллерию. Издание Politico поделилось вчера утечками. Во-первых, Эммануэль Макрон пригласил венгерского премьер-министра для переговоров (которые, как ожидается, состоятся завтра) с целью достижения компромисса. А во-вторых, глава Евросовета Шарль Мишель сократит свой визит в Китай (где завтра же начнется важнейший саммит ЕС — КНР), чтобы провести консультации с руководителями стран — членов ЕС по той же "венгерско-украинской" проблеме.Тут стоит напомнить крайне бурную хронологию событий.А вот как выглядели те же этапы для Турции.Итог турецко-европейских переговоров — вернее, его отсутствие — хорошо известен.Собственно, Турция неизменно являлась одним из главных примеров, очень наглядно иллюстрирующих политику Евросоюза в вопросе собственного расширения. Эта политика означала, что Украине никогда и ни за что не стать членом ЕС, и кстати, еще совсем недавно самые высокопоставленные лица Брюсселя и других европейских столиц говорили об этом почти прямо, откладывая тему на неопределенное будущее.И внезапно происходят такие стремительные перемены — с чего вдруг?Популярной является точка зрения, что Европа просто играет с Киевом. История с Турцией показывает, что переговоры о вступлении в ЕС можно вести даже не годами, а десятилетиями — и безо всякого результата. То есть для Евросоюза нынешние телодвижения — не более чем ритуальная поддержка Киева, поскольку с реальной помощью становится все более туго.Широким европейским массам стоит молиться, чтобы дело обстояло именно так. Потому что если все всерьез, то это означает очень плохие новости. Для Европы.Традиционно политика ЕС (как по вопросу расширения, так и по прочим темам) реализовывалась в интересах ядра сообщества — западноевропейских стран. Однако новые восточноевропейские члены получили немало выгод от приобщения к "цветущему саду", а кое-кто — типа Польши — и вовсе смог по максимуму ими воспользоваться. В общем, репутация Евросоюза как самой развитой, благополучной и при этом социально ориентированной системы в мире сложилась не на пустом месте. И понятно, что в этой конструкции никак не могло быть места даже той довоенной Украине: слишком большая страна со слишком сильной коррупцией, социально-экономической и инфраструктурной деградацией. Она бы стала для ЕС — того старого, богатого, почивающего на лаврах ЕС — черной дырой, тянущей ресурсы и дающей слишком мало положительного выхлопа.А теперь же ситуация ухудшилась в разы: функционирование Украины как государственного образования, включая зарплаты бюджетникам, теперь полностью зависит от внешнего финансирования. Разумеется, идея, что Евросоюз может посадить себе на шею такого паразита, многим кажется неправдоподобным абсурдом.Однако стоит помнить, что и Европа уже сильно не та, что была даже два года назад. С одной стороны, Старый Свет быстро беднеет, теряет промышленность, режет социальные программы и в целом погружается в кризис, конца-краю которому не видно — наоборот, специалисты все чаще рекомендуют готовиться к худшему. А с другой стороны, внутри ЕС стремительно ужесточается политический режим с ограничением прав и свобод граждан, с усилением цензуры и репрессий.По существу, Евросоюз входит — уже вошел — в тяжелейший системный кризис, в котором на кону стоит его существование. За последние месяцы прогнозы о распаде ЕС стали общим местом. Но надо быть очень наивным, чтобы верить, что Брюссель сдастся без боя, безропотно отдав колоссальные полномочия, возможности и ресурсы, сосредоточенные в руках безликих и никем не избираемых бюрократов.Наоборот, можно не сомневаться, что ими будут приложены все возможные усилия, чтобы еще больше закрепить свою власть над Европой. Тем более что кризис — это не только проблемы, но и всегда новые возможности. В старой — процветающей и расслабленной — Европе бедная и деструктивная Украина была не нужна и даже опасна. А вот в новой Европе, быстро теряющей свой лоск и благополучие, она для Брюсселя может оказаться вполне полезным приобретением, так же как Молдавия и другие страны, получившие зеленый свет от Еврокомиссии.Так что европейцам стоит следить за процессом расширения своего союза, поскольку присоединение Украины к ЕС будет означать, что Брюсселем и национальными властями им уготовано чрезвычайно неприятное будущее.

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

https://ria.ru/20231201/pravitelstvo-1913037068.html

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украина, европа, брюссель, эммануэль макрон, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, politico, шарль мишель, аналитика