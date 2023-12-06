https://ria.ru/20231206/neft-1914141039.html

Нефтяные санкции против России провалились, пишут СМИ

Нефтяные санкции против России провалились, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2023

Нефтяные санкции против России провалились, пишут СМИ

Нефтяные доходы бюджета России, несмотря на санкции, в октябре превысили 11 миллиардов долларов, что подчеркивает провал ограничительных мер, пишет Блумберг. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:39

2023-12-06T15:39

2023-12-06T15:39

экономика

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Нефтяные доходы бюджета России, несмотря на санкции, в октябре превысили 11 миллиардов долларов, что подчеркивает провал ограничительных мер, пишет Блумберг. В среду агентство опубликовало статью под названием "Как Россия проделала дыру в 11 миллиардов долларов в западных санкциях на нефть". "Согласно расчетам Bloomberg, которые основаны на данных министерства финансов России... доходы РФ от нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих доходов бюджета страны за месяц. Это самый высокий показатель с мая 2022 года", - говорится в статье. Там также отмечается, что доход сейчас больше, чем был до начала СВО на Украине, и это "подчеркивает провал" санкций. По информации Блумберга, после введения санкций экспорт российской нефти перешел в руки "армии небольших организаций, которые труднее отследить", благодаря чему Москва сохраняет контроль над экспортом и ценами. Так, по подсчетам агентства, средняя цена барреля российской нефти в Индии, которая стала одним из главных потребителей наряду с Китаем после введения западных санкций, составляет 72 доллара, что на 12 долларов выше установленного Западом потолка цен. При этом советник президента США Джо Байдена по энергетической безопасности Амос Хохштейн сообщил Блумберг, что "минфин США и другие" готовы принять меры, если увидят необходимость еще сильнее снизить потолок цен на российскую нефть, однако агентство подчеркивает, что это может обернуться повышением цен на энергоносители по всему миру, причем в то время, когда Байден будет занят предвыборной кампанией. Как отмечает агентство, подобные меры маловероятны, а у России все равно есть обходные пути. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913778890.html

https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913129690.html

https://ria.ru/20231129/gosdolg-1912362105.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии