https://ria.ru/20231206/natsmenshinstva-1914086109.html

Захарова прокомментировала украинский законопроект о языках нацменьшинств

Захарова прокомментировала украинский законопроект о языках нацменьшинств - РИА Новости, 06.12.2023

Захарова прокомментировала украинский законопроект о языках нацменьшинств

Украинский законопроект о расширении сферы применения языков нацменьшинств, который не будет сразу распространяться на русский язык, - сегрегация,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:50

2023-12-06T12:50

2023-12-06T12:52

в мире

украина

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинский законопроект о расширении сферы применения языков нацменьшинств, который не будет сразу распространяться на русский язык, - сегрегация, издевательство над украинцами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, который должен обеспечить выполнение требований Еврокомиссии относительно прав национальных меньшинств в стране. На брифинге для СМИ Захарова подчеркнула, что законопроект предполагает расширение прав и сферы применения официальных языков стран Евросоюза, но не ближайших соседей Украины, бывших с ней еще недавно единым пространством. Речь идет в том числе о праве получать образование на родном языке. При этом предполагается, что в течение пяти лет после окончания конфликта на Украине положения закона не будет распространяться на русский язык, отметила представитель МИД. "Этот законопроект ярко высвечивает реальную неонацистскую сущность киевского режима, которым руководят западные кураторы. Вносимые поправки - языковая сегрегация, откровенное издевательство над гражданами Украины. Это не подлежит никакому сомнению, потому что нет ни одного факта, который можно было бы привести в защиту подобного", - заявила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, эти действия киевского режима и Запада ничем не отличаются от "действий нацистов по изменению человечества по их собственному усмотрению и образцу".

https://ria.ru/20231108/nato-1908271397.html

https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908553585.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мария захарова