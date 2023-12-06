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Захарова прокомментировала украинский законопроект о языках нацменьшинств - РИА Новости, 06.12.2023
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12:50 06.12.2023 (обновлено: 12:52 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/natsmenshinstva-1914086109.html
Захарова прокомментировала украинский законопроект о языках нацменьшинств
Захарова прокомментировала украинский законопроект о языках нацменьшинств - РИА Новости, 06.12.2023
Захарова прокомментировала украинский законопроект о языках нацменьшинств
Украинский законопроект о расширении сферы применения языков нацменьшинств, который не будет сразу распространяться на русский язык, - сегрегация,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:50
2023-12-06T12:52
в мире
украина
мария захарова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинский законопроект о расширении сферы применения языков нацменьшинств, который не будет сразу распространяться на русский язык, - сегрегация, издевательство над украинцами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, который должен обеспечить выполнение требований Еврокомиссии относительно прав национальных меньшинств в стране. На брифинге для СМИ Захарова подчеркнула, что законопроект предполагает расширение прав и сферы применения официальных языков стран Евросоюза, но не ближайших соседей Украины, бывших с ней еще недавно единым пространством. Речь идет в том числе о праве получать образование на родном языке. При этом предполагается, что в течение пяти лет после окончания конфликта на Украине положения закона не будет распространяться на русский язык, отметила представитель МИД. "Этот законопроект ярко высвечивает реальную неонацистскую сущность киевского режима, которым руководят западные кураторы. Вносимые поправки - языковая сегрегация, откровенное издевательство над гражданами Украины. Это не подлежит никакому сомнению, потому что нет ни одного факта, который можно было бы привести в защиту подобного", - заявила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, эти действия киевского режима и Запада ничем не отличаются от "действий нацистов по изменению человечества по их собственному усмотрению и образцу".
https://ria.ru/20231108/nato-1908271397.html
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в мире, украина, мария захарова
В мире, Украина, Мария Захарова
Захарова прокомментировала украинский законопроект о языках нацменьшинств

Захарова назвала украинский законопроект о языках нацменьшинств сегрегацией

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинский законопроект о расширении сферы применения языков нацменьшинств, который не будет сразу распространяться на русский язык, - сегрегация, издевательство над украинцами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, который должен обеспечить выполнение требований Еврокомиссии относительно прав национальных меньшинств в стране.
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На брифинге для СМИ Захарова подчеркнула, что законопроект предполагает расширение прав и сферы применения официальных языков стран Евросоюза, но не ближайших соседей Украины, бывших с ней еще недавно единым пространством. Речь идет в том числе о праве получать образование на родном языке. При этом предполагается, что в течение пяти лет после окончания конфликта на Украине положения закона не будет распространяться на русский язык, отметила представитель МИД.
"Этот законопроект ярко высвечивает реальную неонацистскую сущность киевского режима, которым руководят западные кураторы. Вносимые поправки - языковая сегрегация, откровенное издевательство над гражданами Украины. Это не подлежит никакому сомнению, потому что нет ни одного факта, который можно было бы привести в защиту подобного", - заявила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, эти действия киевского режима и Запада ничем не отличаются от "действий нацистов по изменению человечества по их собственному усмотрению и образцу".
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