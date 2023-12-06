https://ria.ru/20231206/nasilie-1914132886.html

Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью

Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью - РИА Новости, 06.12.2023

Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью

Следствие подозревает жителя Подмосковья в том, что он два года кряду сексуально эксплуатировал собственную 15-летнюю дочь, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:10

2023-12-06T15:10

2023-12-06T15:17

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

фрязино

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следствие подозревает жителя Подмосковья в том, что он два года кряду сексуально эксплуатировал собственную 15-летнюю дочь, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду. По его словам, 15-летняя девочка жила с отцом во Фрязино, мама от них переехала в 2021 году. "Недавно школьница обратилась к психологу и рассказала, что отец с переезда матери насилует ее", - сказал собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подозреваемый задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20230525/nasilie-1874196072.html

россия

московская область (подмосковье)

фрязино

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), фрязино