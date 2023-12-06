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Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью - РИА Новости, 06.12.2023
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15:10 06.12.2023 (обновлено: 15:17 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/nasilie-1914132886.html
Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью
Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью - РИА Новости, 06.12.2023
Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью
Следствие подозревает жителя Подмосковья в том, что он два года кряду сексуально эксплуатировал собственную 15-летнюю дочь, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:10
2023-12-06T15:17
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
фрязино
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следствие подозревает жителя Подмосковья в том, что он два года кряду сексуально эксплуатировал собственную 15-летнюю дочь, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду. По его словам, 15-летняя девочка жила с отцом во Фрязино, мама от них переехала в 2021 году. "Недавно школьница обратилась к психологу и рассказала, что отец с переезда матери насилует ее", - сказал собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подозреваемый задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.
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россия
московская область (подмосковье)
фрязино
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), фрязино
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Фрязино
Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью

Девочка из Фрязино сообщила, что отец насиловал ее 2 года после переезда матери

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следствие подозревает жителя Подмосковья в том, что он два года кряду сексуально эксплуатировал собственную 15-летнюю дочь, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.
По его словам, 15-летняя девочка жила с отцом во Фрязино, мама от них переехала в 2021 году.
«
"Недавно школьница обратилась к психологу и рассказала, что отец с переезда матери насилует ее", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подозреваемый задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Москве мужчина девять лет насиловал дочерей и угрожал им убийством
25 мая, 19:38
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Фрязино
 
 
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