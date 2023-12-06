https://ria.ru/20231206/nasilie-1914132886.html
Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью
Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью - РИА Новости, 06.12.2023
Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью
Следствие подозревает жителя Подмосковья в том, что он два года кряду сексуально эксплуатировал собственную 15-летнюю дочь, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:10
2023-12-06T15:10
2023-12-06T15:17
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
фрязино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9d8e15b43ea693cd825f673e514b8b3a.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следствие подозревает жителя Подмосковья в том, что он два года кряду сексуально эксплуатировал собственную 15-летнюю дочь, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду. По его словам, 15-летняя девочка жила с отцом во Фрязино, мама от них переехала в 2021 году. "Недавно школьница обратилась к психологу и рассказала, что отец с переезда матери насилует ее", - сказал собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подозреваемый задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20230525/nasilie-1874196072.html
россия
московская область (подмосковье)
фрязино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_30ed2b46a9b305552c2d6b4200dd8446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), фрязино
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Фрязино
Жителя Фрязино подозревают в сексуальном насилии над 15-летней дочерью
Девочка из Фрязино сообщила, что отец насиловал ее 2 года после переезда матери