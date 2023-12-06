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Пытавшийся поджечь дом журналистов РИА Новости в ФРГ мешал работе прокурора

Пытавшийся поджечь дом журналистов РИА Новости в ФРГ мешал работе прокурора - РИА Новости, 06.12.2023

Пытавшийся поджечь дом журналистов РИА Новости в ФРГ мешал работе прокурора

Обвиняемый в попытке поджога дома сотрудников РИА Новости в Берлине россиянин пытался помешать работе прокурора, подговаривая своих посетителей в следственной... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:30

2023-12-06T18:30

2023-12-06T18:30

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БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Обвиняемый в попытке поджога дома сотрудников РИА Новости в Берлине россиянин пытался помешать работе прокурора, подговаривая своих посетителей в следственной тюрьме узнать адрес гособвинителя и завалить его почту обращениями по делу, сообщил судья в ходе очередного слушания суда. Как заявил судья, а затем подтвердил и сам прокурор, находящийся под следствием Дмитрий Б. в последние месяцы несколько раз обращался к своим посетителям с просьбой "разведать" частную информацию о представляющем обвинение прокуроре, сообщает корреспондент РИА Новости, посетивший состоявшееся в среду слушание суда. Так, по протоколу ведущейся записи разговора подсудимого с одним из его посетителей подтвердилось, что Дмитрий Б. хотел, чтобы его окружение попыталось узнать адрес гособвинителя, дабы туда можно было выслать как можно большее количество обращений, "и лучше даже на русском". Целью данного плана было "затормозить" работу прокурора. Это подтвердил пришедший в среду на свидетельский опрос приятель подсудимого, признавшись суду, что предостерегал и отговаривал Дмитрия от данных действий. Подсудимый в разговоре с ним также выразил подозрение, что прокурор может работать с российскими спецслужбами с целью "избавиться от политической величины", которую из себя якобы представляет Дмитрий Б. Отмечается, что мужчину с подсудимым связывают приятельские отношения и созданная совместно ассоциация антироссийской направленности. Ранее юристы подсудимого россиянина предъявили суду в качестве аргумента в пользу невиновности подзащитного то, что тот принимал у себя в квартире десятки украинцев, которые якобы могли быть причастны к преступлению. Также юристы в очередной раз выразили гипотетическую возможность того, будто в деле Б. могут быть замешаны спецслужбы РФ. Изначально предполагалось, что заседания будут проходить до 15 декабря включительно. Однако суд решил продлить слушания до февраля. Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении подсудимому гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Как заявили в пресс-службе уголовного суда на запрос РИА Новости, максимальным наказанием за покушение на убийство, согласно законам ФРГ, может быть пожизненное лишение свободы. Обвиняемый был задержан 14 декабря прошлого года и с тех пор находится под стражей, 55-летний россиянин Дмитрий Б. обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года он собрал самостоятельно, без помощи третьих лиц, самодельное зажигательное устройство и затем разместил его сам или при помощи третьих лиц на территории жилого дома в Берлине, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. По данным Tagesschau (часть холдинга ARD), основанием для обвинения является неоднократное нахождение мобильного телефона и автомобиля фигуранта вблизи места преступления, а также обнаружение следов его ДНК на заложенном устройстве. За два месяца до попытки поджога подозреваемый опубликовал в соцсетях адрес дома журналистов с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Помимо обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, фигуранта дела также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.

https://ria.ru/20231006/protest-1901063337.html

https://ria.ru/20231004/berlin-1900411670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-06T18:30 true PT0M20S

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германия, в мире, риа новости