https://ria.ru/20231206/napadenie-1914141544.html

Суд Приморья арестовал сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб

Суд Приморья арестовал сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб - РИА Новости, 06.12.2023

Суд Приморья арестовал сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб

Суд арестовал на два месяца четверых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний, подозреваемых в нападении на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:43

2023-12-06T15:43

2023-12-06T15:43

происшествия

владивосток

омон россии

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97542/32/975423285_0:236:3000:1924_1920x0_80_0_0_341a3e9f14603bdf85775e90787028be.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца четверых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний, подозреваемых в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. "В отношении четверых фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказал собеседник агентства, добавив, что пятый соучастник задержан в Сочи. В среду СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского ГУФСИН за нападение на развлекательное заведение во Владивостоке. По версии следствия, в ноябре фигуранты и иные неустановленные лица в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников правоохранительных органов похитили в заведении деньги и иные предметы. Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги.

https://ria.ru/20231205/podozrevaemyy-1913992787.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, омон россии, россия, приморский край