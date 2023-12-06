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Суд Приморья арестовал сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб
Суд Приморья арестовал сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб - РИА Новости, 06.12.2023
Суд Приморья арестовал сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб
Суд арестовал на два месяца четверых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний, подозреваемых в нападении на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:43
2023-12-06T15:43
2023-12-06T15:43
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца четверых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний, подозреваемых в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. "В отношении четверых фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказал собеседник агентства, добавив, что пятый соучастник задержан в Сочи. В среду СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского ГУФСИН за нападение на развлекательное заведение во Владивостоке. По версии следствия, в ноябре фигуранты и иные неустановленные лица в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников правоохранительных органов похитили в заведении деньги и иные предметы. Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги.
https://ria.ru/20231205/podozrevaemyy-1913992787.html
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происшествия, владивосток, омон россии, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, ОМОН России, Россия, Приморский край
Суд Приморья арестовал сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб
В Приморье четырех сотрудников спецназа арестовали за нападение на стриптиз-клуб