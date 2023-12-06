https://ria.ru/20231206/nakopleniya-1914178002.html
Пиратское "Слово пацана" стоило чувашскому подростку всех накоплений
Пиратское "Слово пацана" стоило чувашскому подростку всех накоплений - РИА Новости, 06.12.2023
Пиратское "Слово пацана" стоило чувашскому подростку всех накоплений
Мошенники использовали популярный сериал "Слово пацана", чтобы лишить накоплений подростка из Чувашии, польстившегося на обещание увидеть все серии бесплатно,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:48
2023-12-06T17:48
2023-12-06T17:48
чувашская республика (чувашия)
казань
сергей бурунов
жора крыжовников
чебоксары
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Мошенники использовали популярный сериал "Слово пацана", чтобы лишить накоплений подростка из Чувашии, польстившегося на обещание увидеть все серии бесплатно, сообщило МВД по Чувашской республике."Шестнадцатилетний учащийся одного из техникумов Чебоксар увидел в мессенджере объявление, где предлагалось посмотреть все серии популярного молодежного сериала бесплатно и в хорошем качестве. Но ссылка, по которой прошел чебоксарец, содержала вирус. Благодаря вредоносной программе мошенники получили доступ к карте подростка и похитили со счета 4,5 тысячи рублей", - сообщает в среду полиция, не уточняя название сериала.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подросток лишился денег, желая посмотреть сериал "Слово пацана". Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки. Сериал вызвал значительный общественный резонанс из-за сцен жестокости и, по некоторым оценкам, героизации преступности.
https://ria.ru/20231206/serial-1914070464.html
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чувашская республика (чувашия), казань, сергей бурунов, жора крыжовников, чебоксары, технологии
Чувашская Республика (Чувашия), Казань, Сергей Бурунов, Жора Крыжовников, Чебоксары, Технологии
Пиратское "Слово пацана" стоило чувашскому подростку всех накоплений
Мошенники украли у подростка 4,5 тысячи рублей, используя сериал "Слово пацана"