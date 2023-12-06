https://ria.ru/20231206/nagrada-1914227621.html
На Ставрополье начнут вручать награду "За поддержку СВО" в 2024 году
На Ставрополье начнут вручать награду "За поддержку СВО" в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023
На Ставрополье начнут вручать награду "За поддержку СВО" в 2024 году
Краевую медаль "За поддержку СВО" в Ставропольском крае начнут вручать к 23 февраля 2024 года, народным голосованием изберут первого человека, который её... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:33
2023-12-06T21:33
2023-12-06T21:33
общество
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Краевую медаль "За поддержку СВО" в Ставропольском крае начнут вручать к 23 февраля 2024 года, народным голосованием изберут первого человека, который её получит, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе ежегодной прямой линии. "Сейчас есть 35 обращений. Их уже подготовили общественные организации, сами ребята-защитники подготовили обращения (по награждению - ред.) ...Я не смогу принять решение единолично. Всё-таки мы проведём народное голосование, и первый человек, который будет награжден, он точно не будет награждён чиновником. Его выберут люди. ... Ориентируемся ко Дню защитника Отечества, к 23 февралю 2024 года", – сказал Владимиров. Глава региона также добавил, что голосование будет проходить в его Telegram-канале, где люди смогут выбрать, кому вручать награду. Краевая медаль "За поддержку СВО" учреждена в Ставропольском крае с сентября 2023 года. Ежегодно планируется награждать до 30 человек. Обладателю награды полагается премия в размере 300 тысяч рублей. Награждать медалью будут бойцов, проявивших мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, а также всех, кто активно занимается добровольческой деятельностью и участвует в восстановлении новых российских регионов.
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общество, ставропольский край, владимир владимиров
Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье начнут вручать награду "За поддержку СВО" в 2024 году
На Ставрополье начнут вручать награду "За поддержку СВО" в феврале 2024 года
ПЯТИГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Краевую медаль "За поддержку СВО" в Ставропольском крае начнут вручать к 23 февраля 2024 года, народным голосованием изберут первого человека, который её получит, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе ежегодной прямой линии.
«
"Сейчас есть 35 обращений. Их уже подготовили общественные организации, сами ребята-защитники подготовили обращения (по награждению - ред.) ...Я не смогу принять решение единолично. Всё-таки мы проведём народное голосование, и первый человек, который будет награжден, он точно не будет награждён чиновником. Его выберут люди. ... Ориентируемся ко Дню защитника Отечества, к 23 февралю 2024 года", – сказал Владимиров.
Глава региона также добавил, что голосование будет проходить в его Telegram-канале, где люди смогут выбрать, кому вручать награду.
Краевая медаль "За поддержку СВО" учреждена в Ставропольском крае с сентября 2023 года. Ежегодно планируется награждать до 30 человек. Обладателю награды полагается премия в размере 300 тысяч рублей. Награждать медалью будут бойцов, проявивших мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, а также всех, кто активно занимается добровольческой деятельностью и участвует в восстановлении новых российских регионов.
Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году