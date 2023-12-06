В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе
В Бендерах семья нашла на балконе съемной квартиры 500 летучих мышей
© Фото : ГУпЧС Приднестровье/TelegramЛетучие мыши, обнаруженные в квартире одного из спальных районов Бендер
Летучие мыши, обнаруженные в квартире одного из спальных районов Бендер
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Молодая пара в приднестровском городе Бендеры случайно обнаружила на балконе снимаемой квартиры логово летучих мышей, сообщила в среду пресс-служба главного управления по ЧС МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Отмечается, что молодые люди сняли квартиру в одном из спальных районов Бендер. На второй день они услышали неприятный писк на балконе и обратились за помощью к спасателям.
"Когда сотрудники ГУпЧС вскрыли деревянные панели, которыми был обшит балкон и доски пола, то обнаружили там около 500 летучих мышей. Животные уже впали в спячку и были не очень активными", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что спасатели собрали всю колонию в мешки и коробки и вывезли за город в естественную среду обитания.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.