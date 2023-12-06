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В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе - РИА Новости, 06.12.2023
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13:59 06.12.2023 (обновлено: 14:13 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/myshi-1914106854.html
В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе
В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе - РИА Новости, 06.12.2023
В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе
Молодая пара в приднестровском городе Бендеры случайно обнаружила на балконе снимаемой квартиры логово летучих мышей, сообщила в среду пресс-служба главного... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:59
2023-12-06T14:13
бендеры
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Молодая пара в приднестровском городе Бендеры случайно обнаружила на балконе снимаемой квартиры логово летучих мышей, сообщила в среду пресс-служба главного управления по ЧС МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Отмечается, что молодые люди сняли квартиру в одном из спальных районов Бендер. На второй день они услышали неприятный писк на балконе и обратились за помощью к спасателям. "Когда сотрудники ГУпЧС вскрыли деревянные панели, которыми был обшит балкон и доски пола, то обнаружили там около 500 летучих мышей. Животные уже впали в спячку и были не очень активными", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточнила, что спасатели собрали всю колонию в мешки и коробки и вывезли за город в естественную среду обитания. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231005/olen-1900831868.html
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бендеры, приднестровская молдавская республика, в мире
Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика, В мире
В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе

В Бендерах семья нашла на балконе съемной квартиры 500 летучих мышей

© Фото : ГУпЧС Приднестровье/TelegramЛетучие мыши, обнаруженные в квартире одного из спальных районов Бендер
Летучие мыши, обнаруженные в квартире одного из спальных районов Бендер - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : ГУпЧС Приднестровье/Telegram
Летучие мыши, обнаруженные в квартире одного из спальных районов Бендер
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Молодая пара в приднестровском городе Бендеры случайно обнаружила на балконе снимаемой квартиры логово летучих мышей, сообщила в среду пресс-служба главного управления по ЧС МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Отмечается, что молодые люди сняли квартиру в одном из спальных районов Бендер. На второй день они услышали неприятный писк на балконе и обратились за помощью к спасателям.
"Когда сотрудники ГУпЧС вскрыли деревянные панели, которыми был обшит балкон и доски пола, то обнаружили там около 500 летучих мышей. Животные уже впали в спячку и были не очень активными", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что спасатели собрали всю колонию в мешки и коробки и вывезли за город в естественную среду обитания.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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БендерыПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
 
 
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