https://ria.ru/20231206/myshi-1914106854.html

В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе

В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе - РИА Новости, 06.12.2023

В Бендерах семья жила с 500 летучими мышами на балконе

Молодая пара в приднестровском городе Бендеры случайно обнаружила на балконе снимаемой квартиры логово летучих мышей, сообщила в среду пресс-служба главного... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:59

2023-12-06T13:59

2023-12-06T14:13

бендеры

приднестровская молдавская республика

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Молодая пара в приднестровском городе Бендеры случайно обнаружила на балконе снимаемой квартиры логово летучих мышей, сообщила в среду пресс-служба главного управления по ЧС МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Отмечается, что молодые люди сняли квартиру в одном из спальных районов Бендер. На второй день они услышали неприятный писк на балконе и обратились за помощью к спасателям. "Когда сотрудники ГУпЧС вскрыли деревянные панели, которыми был обшит балкон и доски пола, то обнаружили там около 500 летучих мышей. Животные уже впали в спячку и были не очень активными", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточнила, что спасатели собрали всю колонию в мешки и коробки и вывезли за город в естественную среду обитания. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231005/olen-1900831868.html

бендеры

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бендеры, приднестровская молдавская республика, в мире