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В России подешевело мясо кур - РИА Новости, 06.12.2023
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19:10 06.12.2023 (обновлено: 20:10 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/myaso-1914206810.html
В России подешевело мясо кур
В России подешевело мясо кур - РИА Новости, 06.12.2023
В России подешевело мясо кур
Мясо кур в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря подешевело впервые с середины апреля, продолжают заметно дорожать яйца и огурцы, сильно подешевел сахар,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:10
2023-12-06T20:10
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мясо кур в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря подешевело впервые с середины апреля, продолжают заметно дорожать яйца и огурцы, сильно подешевел сахар, следует из данных Росстата. Мясо кур в РФ за отчетный период подешевело на 0,09%, неделей ранее — с 21 по 27 ноября — подорожало на 0,02%, а с начала года по 4 декабря — на 30,07%. Между тем цена на него стала снижаться впервые с середины апреля (минус 0,13% с 11 по 17 апреля).В свою очередь, куриные яйца прибавили 4,23% против 4,37% неделей ранее, а с начала года подорожали на 42,41%. Пятую неделю заметно прибавляют в цене огурцы: 10,38% на отчетной неделе и 9,65% — неделей ранее; между тем с начала года они подешевели на 6,03%. Цена на сахар снизилась за отчетный период на 1,57%, неделей ранее — на 0,98%, с начала года — выросла на 12,38%.По данным статведомства, увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,9%, как и за неделю до этого. В том числе капуста и бананы стали дороже на 0,9%, помидоры и картофель — на 0,5%, лук репчатый, морковь и яблоки прибавили 0,3%, а свекла — 0,2%.Цена на свинину выросла на 0,13%, неделей ранее — на 0,31%, а с начала года по 4 декабря — на 13,08% Подсолнечное масло за отчетный период подорожало на 0,14%, до этого подешевело на 0,04%, а с начала года — на 1,13%, сливочное — прибавило 0,41% (0,27% неделей ранее и 2,36% — с начала года). Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,18% (на 0,44% и 8,01% соответственно).Рис прибавил в цене 0,3%, неделей ранее — 0,54%, с начала года — 9,9%; гречневая крупа за эти недели стала дешевле на 0,5% и 0,29%, а с начала года по 4 декабря — на 18,21%. В свою очередь, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчетный период стали дороже на 0,27% (неделей ранее — дешевле на 0,04%, а с начала года — на 3,84%). Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с 28 ноября по 4 декабря подорожал на 0,28%, неделей ранее — на 0,15%, с начала года — на 4,89%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,39%, 0,42% и 5,67% соответственно.
https://ria.ru/20231204/yaytsa-1913732921.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России подешевело мясо кур

Росстат: с 28 ноября по 4 декабря мясо кур подешевело, яйца и огурцы подорожали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПродажа мяса птицы
Продажа мяса птицы - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Продажа мяса птицы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мясо кур в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря подешевело впервые с середины апреля, продолжают заметно дорожать яйца и огурцы, сильно подешевел сахар, следует из данных Росстата.
Мясо кур в РФ за отчетный период подешевело на 0,09%, неделей ранее — с 21 по 27 ноября — подорожало на 0,02%, а с начала года по 4 декабря — на 30,07%. Между тем цена на него стала снижаться впервые с середины апреля (минус 0,13% с 11 по 17 апреля).
В свою очередь, куриные яйца прибавили 4,23% против 4,37% неделей ранее, а с начала года подорожали на 42,41%. Пятую неделю заметно прибавляют в цене огурцы: 10,38% на отчетной неделе и 9,65% — неделей ранее; между тем с начала года они подешевели на 6,03%. Цена на сахар снизилась за отчетный период на 1,57%, неделей ранее — на 0,98%, с начала года — выросла на 12,38%.
По данным статведомства, увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,9%, как и за неделю до этого. В том числе капуста и бананы стали дороже на 0,9%, помидоры и картофель — на 0,5%, лук репчатый, морковь и яблоки прибавили 0,3%, а свекла — 0,2%.
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Цена на свинину выросла на 0,13%, неделей ранее — на 0,31%, а с начала года по 4 декабря — на 13,08% Подсолнечное масло за отчетный период подорожало на 0,14%, до этого подешевело на 0,04%, а с начала года — на 1,13%, сливочное — прибавило 0,41% (0,27% неделей ранее и 2,36% — с начала года). Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,18% (на 0,44% и 8,01% соответственно).
Рис прибавил в цене 0,3%, неделей ранее — 0,54%, с начала года — 9,9%; гречневая крупа за эти недели стала дешевле на 0,5% и 0,29%, а с начала года по 4 декабря — на 18,21%. В свою очередь, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчетный период стали дороже на 0,27% (неделей ранее — дешевле на 0,04%, а с начала года — на 3,84%). Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с 28 ноября по 4 декабря подорожал на 0,28%, неделей ранее — на 0,15%, с начала года — на 4,89%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,39%, 0,42% и 5,67% соответственно.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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