Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке
Представитель Армении примет участие в мероприятии по Римскому статуту МУС в США
Нью-Йорк, США. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян примет в США участие в мероприятии, посвященном Римскому статуту Международного уголовного суда, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Командировать представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна 7-8 декабря в Нью-Йорк для участия в круглом столе на тему "Универсальность Международного уголовного суда: о важности ратификации Римского статута и соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС", - говорится в распоряжении премьер-министра страны, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что мероприятие пройдет в штаб-квартире ООН.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября. Страна официально станет 124-м членом МУС с 1 февраля 2024 года.
Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там.
Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".