https://ria.ru/20231206/mus-1914083372.html

Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке

Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.12.2023

Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян примет в США участие в мероприятии, посвященном Римскому статуту Международного... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:35

2023-12-06T12:35

2023-12-06T12:35

международный уголовный суд

армения

в мире

сша

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ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян примет в США участие в мероприятии, посвященном Римскому статуту Международного уголовного суда, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Командировать представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна 7-8 декабря в Нью-Йорк для участия в круглом столе на тему "Универсальность Международного уголовного суда: о важности ратификации Римского статута и соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС", - говорится в распоряжении премьер-министра страны, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что мероприятие пройдет в штаб-квартире ООН. Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября. Страна официально станет 124-м членом МУС с 1 февраля 2024 года. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20231009/armeniya-1901424082.html

https://ria.ru/20231003/mus-1900178684.html

армения

сша

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международный уголовный суд, армения, в мире, сша