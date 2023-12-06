Рейтинг@Mail.ru
Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/mus-1914083372.html
Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке
Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.12.2023
Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке
Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян примет в США участие в мероприятии, посвященном Римскому статуту Международного... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:35
2023-12-06T12:35
международный уголовный суд
армения
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148086/88/1480868893_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_975dc23fad2dc625ffb9a42acb797467.jpg
ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян примет в США участие в мероприятии, посвященном Римскому статуту Международного уголовного суда, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Командировать представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна 7-8 декабря в Нью-Йорк для участия в круглом столе на тему "Универсальность Международного уголовного суда: о важности ратификации Римского статута и соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС", - говорится в распоряжении премьер-министра страны, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что мероприятие пройдет в штаб-квартире ООН. Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября. Страна официально станет 124-м членом МУС с 1 февраля 2024 года. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
https://ria.ru/20231009/armeniya-1901424082.html
https://ria.ru/20231003/mus-1900178684.html
армения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148086/88/1480868893_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e1ad79a1a2687d77fc6932c3d45b4a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный уголовный суд, армения, в мире, сша
Международный уголовный суд, Армения, В мире, США
Представитель Армении примет участие в мероприятии МУС в Нью-Йорке

Представитель Армении примет участие в мероприятии по Римскому статуту МУС в США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Нью-Йорк, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян примет в США участие в мероприятии, посвященном Римскому статуту Международного уголовного суда, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Командировать представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна 7-8 декабря в Нью-Йорк для участия в круглом столе на тему "Универсальность Международного уголовного суда: о важности ратификации Римского статута и соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС", - говорится в распоряжении премьер-министра страны, опубликованном на сайте правительства.
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад. На дальнем плане гора Арарат - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС
9 октября, 09:55
Отмечается, что мероприятие пройдет в штаб-квартире ООН.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября. Страна официально станет 124-м членом МУС с 1 февраля 2024 года.
Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там.
Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
Заседание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Эксперт оценил ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС
3 октября, 14:41
 
Международный уголовный судАрменияВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала