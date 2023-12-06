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Эксперты рассказали, сколько туристов планирует принять Мурманская область - РИА Новости, 06.12.2023
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Туризм
 
10:30 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/murmansk-1914044256.html
Эксперты рассказали, сколько туристов планирует принять Мурманская область
Эксперты рассказали, сколько туристов планирует принять Мурманская область - РИА Новости, 06.12.2023
Эксперты рассказали, сколько туристов планирует принять Мурманская область
Увеличение стоимости экскурсионных программ за год примерно на десять процентов не стало препятствием для роста турпотока в Мурманской области, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:30
2023-12-06T10:30
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
мурманская область
ирина булыгина
куда поехать в выходные
куда можно лететь
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МУРМАНСК, 6 дек — РИА Новости. Увеличение стоимости экскурсионных программ за год примерно на десять процентов не стало препятствием для роста турпотока в Мурманской области, сообщает зампредседателя комитета по туризму региона Ирина Булыгина. По итогам 2023 года область посетит примерно 600 тысяч гостей. В прошлом году их число достигло 539 тысяч, а в 2021 году составляло 422 тысячи, рассказала она на встрече с участниками программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". На новогодние праздники в регионе ожидают туристов не меньше, чем в прошлом году. Тогда их число составило 87 тысяч, превысив показатель позапрошлого года на 16 процентов. "У нас туры дороже, чем в средней полосе России: зима длится дольше, следовательно, растут траты на отопление, ремонт дорог, - сказала Булыгина. - Кроме того, расстояние между объектами показа большие. Например, на Терский берег из Мурманска дорога занимает пять часов, столько же обратно". Сейчас стоимость трехдневной "экскурсионки" начинается от 22 тысяч рублей на персону. Подорожание путешествий не повлияло на настроение туристов - они едут, как раньше, добавляет замглавы комитета по туризму. "В прошлые годы в ТИЦ заходили три-пять посетителей в день, а летом 2023 года – до 40 гостей", - привела она пример. Булыгина отметила, что после пандемии в регион стали активно приезжать туристы из Азии – Индии, Таиланда, Китая. Хотя бОльшая доля гостей – россияне. Мурманская область выступает партнером программы "Больше, чем путешествие": в регионе создан проектный офис по развитию молодежного туризма, состоялось 15 тематических пеших походов, две экспедиции.В августе участники студенческой исследовательской поездки в Печенгский район изучали техногенные пустоши Кольской горно-металлургической компании. В ходе экспедиции в город Ковдор в октябре студенты разработали концепцию туристического центра для города, который послужит общественным центром и опорной площадкой для гостей и досуговым пространством для местных жителей.
https://ria.ru/20231117/murmansk-1910037753.html
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туризм, новости - туризм, туристы, мурманская область, ирина булыгина, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Мурманская область, Ирина Булыгина, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в России
Эксперты рассказали, сколько туристов планирует принять Мурманская область

Власти Мурманской области ожидают в этом году рост турпотока на десять процентов

© РИА Новости / Павел ЛьвовСеверное сияние в Мурманской области
Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 дек — РИА Новости. Увеличение стоимости экскурсионных программ за год примерно на десять процентов не стало препятствием для роста турпотока в Мурманской области, сообщает зампредседателя комитета по туризму региона Ирина Булыгина.
По итогам 2023 года область посетит примерно 600 тысяч гостей. В прошлом году их число достигло 539 тысяч, а в 2021 году составляло 422 тысячи, рассказала она на встрече с участниками программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". На новогодние праздники в регионе ожидают туристов не меньше, чем в прошлом году. Тогда их число составило 87 тысяч, превысив показатель позапрошлого года на 16 процентов.
"У нас туры дороже, чем в средней полосе России: зима длится дольше, следовательно, растут траты на отопление, ремонт дорог, - сказала Булыгина. - Кроме того, расстояние между объектами показа большие. Например, на Терский берег из Мурманска дорога занимает пять часов, столько же обратно".
Сейчас стоимость трехдневной "экскурсионки" начинается от 22 тысяч рублей на персону. Подорожание путешествий не повлияло на настроение туристов - они едут, как раньше, добавляет замглавы комитета по туризму.
"В прошлые годы в ТИЦ заходили три-пять посетителей в день, а летом 2023 года – до 40 гостей", - привела она пример.
Булыгина отметила, что после пандемии в регион стали активно приезжать туристы из Азии – Индии, Таиланда, Китая. Хотя бОльшая доля гостей – россияне. Мурманская область выступает партнером программы "Больше, чем путешествие": в регионе создан проектный офис по развитию молодежного туризма, состоялось 15 тематических пеших походов, две экспедиции.
В августе участники студенческой исследовательской поездки в Печенгский район изучали техногенные пустоши Кольской горно-металлургической компании. В ходе экспедиции в город Ковдор в октябре студенты разработали концепцию туристического центра для города, который послужит общественным центром и опорной площадкой для гостей и досуговым пространством для местных жителей.
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