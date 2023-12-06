https://ria.ru/20231206/mulyazh-1914186909.html

Полиция ФРГ перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы

Полиция ФРГ перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы - РИА Новости, 06.12.2023

Полиция ФРГ перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы

Полиция Германии закрыла в среду дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за россиянина, у которого был муляж взрывного устройства, сообщило издание... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:11

2023-12-06T18:11

2023-12-06T18:11

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Германии закрыла в среду дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за россиянина, у которого был муляж взрывного устройства, сообщило издание Bild. "Тревога о бомбе на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф (недалеко от Герлица) в Саксонии. После того, как в машине россиянина (43 года) было обнаружено предполагаемое взрывное устройство, полиция закрыла границу", - пишет издание. По информации Bild, полиция нашла у россиянина похожий на петарду предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Кроме того, к устройству был подключен аккумулятор. Около полудня (14:00 мск) полиция закрыла трассу в оба направления и вызвала саперов, которые в итоге установили, что устройство является муляжом. Через два часа движение было восстановлено. В настоящее время полиция продолжает расследование инцидента и продолжает досматривать автомобиль.

https://ria.ru/20211206/shkola-1762424600.html

https://ria.ru/20231117/alkogol-1910113129.html

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в мире, германия, bild, саксония, польша