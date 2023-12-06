Рейтинг@Mail.ru
Полиция ФРГ перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/mulyazh-1914186909.html
Полиция ФРГ перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
Полиция ФРГ перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы - РИА Новости, 06.12.2023
Полиция ФРГ перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
Полиция Германии закрыла в среду дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за россиянина, у которого был муляж взрывного устройства, сообщило издание... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:11
2023-12-06T18:11
в мире
германия
bild
саксония
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Германии закрыла в среду дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за россиянина, у которого был муляж взрывного устройства, сообщило издание Bild. "Тревога о бомбе на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф (недалеко от Герлица) в Саксонии. После того, как в машине россиянина (43 года) было обнаружено предполагаемое взрывное устройство, полиция закрыла границу", - пишет издание. По информации Bild, полиция нашла у россиянина похожий на петарду предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Кроме того, к устройству был подключен аккумулятор. Около полудня (14:00 мск) полиция закрыла трассу в оба направления и вызвала саперов, которые в итоге установили, что устройство является муляжом. Через два часа движение было восстановлено. В настоящее время полиция продолжает расследование инцидента и продолжает досматривать автомобиль.
https://ria.ru/20211206/shkola-1762424600.html
https://ria.ru/20231117/alkogol-1910113129.html
германия
саксония
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_e2e4e313c5339048e95481a8b72cd5de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, bild, саксония, польша
В мире, Германия, Bild, Саксония, Польша
Полиция ФРГ перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы

Bild: полиция ФРГ перекрыла дорогу близ Польши из-за россиянина с муляжом бомбы

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Германии закрыла в среду дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за россиянина, у которого был муляж взрывного устройства, сообщило издание Bild.
«
"Тревога о бомбе на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф (недалеко от Герлица) в Саксонии. После того, как в машине россиянина (43 года) было обнаружено предполагаемое взрывное устройство, полиция закрыла границу", - пишет издание.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
В Польше эвакуировали школу из-за муляжа бомбы
6 декабря 2021, 17:19
По информации Bild, полиция нашла у россиянина похожий на петарду предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Кроме того, к устройству был подключен аккумулятор.
Около полудня (14:00 мск) полиция закрыла трассу в оба направления и вызвала саперов, которые в итоге установили, что устройство является муляжом. Через два часа движение было восстановлено.
В настоящее время полиция продолжает расследование инцидента и продолжает досматривать автомобиль.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя
17 ноября, 15:57
 
В миреГерманияBildСаксонияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала