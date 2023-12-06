https://ria.ru/20231206/mrot-1914045922.html

На Камчатке увеличат МРОТ с 1 января 2024 года

На Камчатке увеличат МРОТ с 1 января 2024 года - РИА Новости, 06.12.2023

На Камчатке увеличат МРОТ с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на Камчатке повысится с 1 января 2024 года и превысит 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства Камчатского... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:08

2023-12-06T10:08

2023-12-06T10:08

камчатский край

камчатка

камчатский край

владимир солодов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_42cc87a5672845320508576b70c0e7d1.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на Камчатке повысится с 1 января 2024 года и превысит 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "С 1 января 2024 года в России установлен МРОТ в размере 19 242 рубля, однако в Камчатском крае применяются районные и северные коэффициенты. Поэтому размер минимальной заработной платы в регионе будет составлять 50 029 рублей. В Корякском округе данная сумма составит 53 878 рублей, а в Алеутском округе — 57 726 рублей", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Викторию Сивак. Губернатор региона Владимир Солодов в свою очередь подчеркнул важность проводимой работы. "Прошу членов правительства заниматься постоянным мониторингом достаточности средств на социальные приоритеты, к которым, безусловно, относится обеспечение гарантий по минимальному размеру оплаты труда. Помимо общих позитивных цифр также необходимо оценивать реальные доходы населения и то, как они меняются", — добавил Владимир Солодов. Он отметил, что последовательная работа по увеличению МРОТ ведется в соответствии с поручением президента РФ.

https://ria.ru/20231205/svyaz-1913818310.html

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, камчатский край, владимир солодов, экономика