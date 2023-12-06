https://ria.ru/20231206/mrot-1914045922.html
На Камчатке увеличат МРОТ с 1 января 2024 года
На Камчатке увеличат МРОТ с 1 января 2024 года - РИА Новости, 06.12.2023
На Камчатке увеличат МРОТ с 1 января 2024 года
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на Камчатке повысится с 1 января 2024 года и превысит 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства Камчатского... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:08
2023-12-06T10:08
2023-12-06T10:08
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на Камчатке повысится с 1 января 2024 года и превысит 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "С 1 января 2024 года в России установлен МРОТ в размере 19 242 рубля, однако в Камчатском крае применяются районные и северные коэффициенты. Поэтому размер минимальной заработной платы в регионе будет составлять 50 029 рублей. В Корякском округе данная сумма составит 53 878 рублей, а в Алеутском округе — 57 726 рублей", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Викторию Сивак. Губернатор региона Владимир Солодов в свою очередь подчеркнул важность проводимой работы. "Прошу членов правительства заниматься постоянным мониторингом достаточности средств на социальные приоритеты, к которым, безусловно, относится обеспечение гарантий по минимальному размеру оплаты труда. Помимо общих позитивных цифр также необходимо оценивать реальные доходы населения и то, как они меняются", — добавил Владимир Солодов. Он отметил, что последовательная работа по увеличению МРОТ ведется в соответствии с поручением президента РФ.
https://ria.ru/20231205/svyaz-1913818310.html
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камчатка, камчатский край, владимир солодов, экономика
Камчатский край, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Экономика
На Камчатке увеличат МРОТ с 1 января 2024 года
На Камчатке увеличат МРОТ с 1 января 2024 года
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на Камчатке повысится с 1 января 2024 года и превысит 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
"С 1 января 2024 года в России
установлен МРОТ в размере 19 242 рубля, однако в Камчатском крае применяются районные и северные коэффициенты. Поэтому размер минимальной заработной платы в регионе будет составлять 50 029 рублей. В Корякском округе данная сумма составит 53 878 рублей, а в Алеутском округе — 57 726 рублей", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Викторию Сивак.
Губернатор региона Владимир Солодов
в свою очередь подчеркнул важность проводимой работы.
"Прошу членов правительства заниматься постоянным мониторингом достаточности средств на социальные приоритеты, к которым, безусловно, относится обеспечение гарантий по минимальному размеру оплаты труда. Помимо общих позитивных цифр также необходимо оценивать реальные доходы населения и то, как они меняются", — добавил Владимир Солодов.
Он отметил, что последовательная работа по увеличению МРОТ ведется в соответствии с поручением президента РФ.
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