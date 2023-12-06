https://ria.ru/20231206/moskva-1914051641.html
Бочкарев: в Москве отреставрировали два старинных дома
Бочкарев: в Москве отреставрировали два старинных дома - РИА Новости, 06.12.2023
Бочкарев: в Москве отреставрировали два старинных дома
На Софийской набережной в Москве отреставрировали два старинных доходных дома, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:27
2023-12-06T10:27
2023-12-06T10:27
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На Софийской набережной в Москве отреставрировали два старинных доходных дома, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На Софийской набережной после проведения работ по реставрации и приспособлению к современному использованию введены в эксплуатацию два исторических здания общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Работы были выполнены инвестором в рамках проекта строительства жилого комплекса", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев отметил, что речь идет о зданиях, построенных в XIX веке. Работы по их восстановлению проводились в рамках проекта реставрации и приспособления, согласованного ранее департаментом культурного наследия Москвы. Специалисты восстановили конструкции скатных кровель, внутри строений установили современное инженерное оборудование, в том числе системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также лифты. "Также инвестор восстановил межэтажные перекрытия и внутренние лестничные клетки, полностью отреставрировал фасады, в том числе и декор – белокаменные карнизы, цоколь из натурального камня, тянутые штукатурные элементы, наличники и сандрики. По историческим эскизам заново были выполнены столярные заполнения дверей и окон с заполнением, удовлетворяющим современным требованиям по энергоэффективности", - перечисляется в пресс-релизе. Работы проводились в рамках строительства жилого квартала "Золотой", девелопером которого выступает Capital Group. В объектах культурного наследия размещены жилые и коммерческие помещения.
https://ria.ru/20231206/moskva-1914050642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На Софийской набережной в Москве отреставрировали два старинных доходных дома, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На Софийской набережной после проведения работ по реставрации и приспособлению к современному использованию введены в эксплуатацию два исторических здания общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Работы были выполнены инвестором в рамках проекта строительства жилого комплекса", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
Бочкарев отметил, что речь идет о зданиях, построенных в XIX веке. Работы по их восстановлению проводились в рамках проекта реставрации и приспособления, согласованного ранее департаментом культурного наследия Москвы.
Специалисты восстановили конструкции скатных кровель, внутри строений установили современное инженерное оборудование, в том числе системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также лифты. "Также инвестор восстановил межэтажные перекрытия и внутренние лестничные клетки, полностью отреставрировал фасады, в том числе и декор – белокаменные карнизы, цоколь из натурального камня, тянутые штукатурные элементы, наличники и сандрики. По историческим эскизам заново были выполнены столярные заполнения дверей и окон с заполнением, удовлетворяющим современным требованиям по энергоэффективности", - перечисляется в пресс-релизе.
Работы проводились в рамках строительства жилого квартала "Золотой", девелопером которого выступает Capital Group
. В объектах культурного наследия размещены жилые и коммерческие помещения.