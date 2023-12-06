https://ria.ru/20231206/moskva-1914051436.html

Форум розничных инвесторов прошел в Москве

Форум розничных инвесторов прошел в Москве - РИА Новости, 06.12.2023

Форум розничных инвесторов прошел в Москве

В Москве 4 декабря состоялся форум "Розничный инвестор: новое время – новые возможности", организатором которого выступила Ассоциация розничных инвесторов. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:26

2023-12-06T10:26

2023-12-06T10:26

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 дек – пресс-служба Ассоциации розничных инвесторов. В Москве 4 декабря состоялся форум "Розничный инвестор: новое время – новые возможности", организатором которого выступила Ассоциация розничных инвесторов. В мероприятии приняли участие более 300 человек, выступили 20 спикеров, более одной тысячи зрителей присоединились к онлайн-трансляции. Тематика сессий Форума была сфокусирована на актуальных вопросах сегодняшнего дня: вызовы и угрозы рынка ценных бумаг, защита интересов розничных акционеров, безопасность инвестиций и практикам корпоративного управления. Особое значение придавалось темам, связанным со значением роли розничного инвестора в "новом времени". Например, в рамках первой сессии "Доверие розничного инвестора к фондовому рынку: вызовы и угрозы" спикеры обсудили вопросы заблокированных активов, редомициляции, квазиказначейских акций, раскрытия корпоративной информации, а также влияния государства на защиту прав миноритарных акционеров. В частности, заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков заявил, что надо выстраивать правильный канал избрания представителей розничных инвесторов в советах директоров российских публичных компаний. В России есть квалифицированные кадры, которые могли бы заместить иностранных специалистов и представлять интересы миноритариев. Также он отметил, что Минфин России "держит оборону" вместе с ЦБ в деле раскрытия отчётности публичными эмитентами. Представитель Минэкономразвития России Раиса Севастьянова, в свою очередь, рассказала про механизмы редомициляции российских компаний. Она также отметила, что в настоящее время министерством ведется работа по законопроекту касающемуся дивидендных политик публичных компаний. Заместитель директора департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Зорин отметил, что благополучие инвестора держится на "трех китах": понятная дивидендная политика, правильное корпоративное управление, а также информационная прозрачность компании. В этой связи он предложил совместно с АРИ обсудить объем информации, который по мнению розничных инвесторов будет необходим для взвешенного принятия инвестиционных решений. Елена Курицына, представляющая Московскую биржу, отметила, что сделки на организованных торгах напрямую защищены законом, и в ситуациях подобных "Соликамскому магниевому заводу" необходима защита прав розничных инвесторов. Также она предложила вернуться к обсуждению инициативы, которая помогла бы миноритарным акционерам объединяться и выдвигать кандидатов в советы директоров компаний. При информационной и модераторской поддержке "Вредного инвестора" в лице Назара Щетинина интересно и динамично прошла вторая сессия Форума. Компании Софтлайн, Норильский никель, группа Позитив, Артген Биотех, Банк ВТБ, представитель Московской биржи рассказали о том, как выстраивается взаимодействие с розничными инвесторами в новых условиях. Эмитенты ответили на вопросы эффективен ли Совет акционеров или достаточно считывать комментарии в Пульсе, пострадает ли миноритарий при сложной редомициляции компании, сможет ли инвестор получить выгоду если компания вознаграждает ключевых сотрудников акциями, как оценить справедливую стоимость компании на IPO. Самые сложные и интересные кейсы из жизни компаний стали понятней розничным инвесторам. Особый интерес у участников вызвала сессия, посвященная информационной безопасности рынка ценных бумаг и противодействию мошенничеству. Руководил работой сессии глава Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Экспертиза приглашенных участников сессии в лице Евгения Когана – руководителя проекта BitKogan, автора проекта Life&Invest Александры Вальд, частного инвестора и соведущего в проекте "Вредный инвестор" Мурада Агаева, главного редактора проекта finversia.ru Яна Арта и представителя Минфина Евгении Сидорчук позволила гостям больше узнать о том, как вовремя распознать недобросовестные методы формирования опасных для инвестора инвестиционных идей. В дискуссии был приведен ряд конкретных примеров "разгона" акций третьего эшелона через известные телеграм-каналы. Эксперты отметили сложность в регулировании отношений в области инвестиционного консультирования и обсудили инициативу АРФГ по добровольной аккредитации обучающих курсов. Все эксперты были солидарны в необходимости развития финансовой грамотности и повышения культуры инвестирования. Как заявил по итогам форума исполнительный директор ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев, сегодняшний день показал, что все стороны настроены на конструктивный и открытый диалог. И, если по некоторым вопросам мнения участников рынка могут не совпадать, то в главном все едины – розничный инвесторов – это основа и будущее российского фондового рынка. Значимым событием Форума стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией розничных инвесторов и Ассоциацией развития финансовой грамотности. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы