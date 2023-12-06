https://ria.ru/20231206/moskva-1914050642.html
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 06.12.2023
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
Более 320 домов снесли с начала реализации программы реновации в Москве в 2017 году, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:25
2023-12-06T10:25
2023-12-06T10:25
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 320 домов снесли с начала реализации программы реновации в Москве в 2017 году, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала реализации в столице завершен демонтаж 325 домов, из них 192 дома были снесены в этом году. Таким образом, в 11 округах города строители смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, текущих площадок достаточно для переселения примерно 43 тысяч участников программы реновации. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы уже построено 280 домов общей площадью 4 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20231205/moskva-1913817165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 320 домов снесли с начала реализации программы реновации в Москве в 2017 году, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала реализации в столице завершен демонтаж 325 домов, из них 192 дома были снесены в этом году. Таким образом, в 11 округах города строители смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра
По его словам, текущих площадок достаточно для переселения примерно 43 тысяч участников программы реновации
.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы уже построено 280 домов общей площадью 4 миллиона квадратных метров.