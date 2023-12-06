https://ria.ru/20231206/moskva-1914050642.html

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 06.12.2023

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

Более 320 домов снесли с начала реализации программы реновации в Москве в 2017 году, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:25

2023-12-06T10:25

2023-12-06T10:25

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 320 домов снесли с начала реализации программы реновации в Москве в 2017 году, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала реализации в столице завершен демонтаж 325 домов, из них 192 дома были снесены в этом году. Таким образом, в 11 округах города строители смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, текущих площадок достаточно для переселения примерно 43 тысяч участников программы реновации. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы уже построено 280 домов общей площадью 4 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20231205/moskva-1913817165.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы