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МВД сообщило о схеме мошенничества с розыгрышами билетов на мероприятия - РИА Новости, 06.12.2023
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16:30 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/moshennichestvo-1914155789.html
МВД сообщило о схеме мошенничества с розыгрышами билетов на мероприятия
МВД сообщило о схеме мошенничества с розыгрышами билетов на мероприятия - РИА Новости, 06.12.2023
МВД сообщило о схеме мошенничества с розыгрышами билетов на мероприятия
Полиция рассказала о новой схеме мошенничества, в которой гражданам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:30
2023-12-06T16:30
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция рассказала о новой схеме мошенничества, в которой гражданам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "МВД России предупреждает: выявлена новая схема мошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников! В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка. В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных ёлок в крупных городах России, в том числе и "Кремлевской ёлки", - говорится в сообщении. Отмечается, что к сообщению прилагается специальная ссылка для оставления заявки, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. В МВД рассказали, что по ней предлагается ввести свои персональные и платёжные данные "якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша". "Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию", - подчеркнули в МВД.
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общество, россия, технологии
Общество, Россия, Технологии
МВД сообщило о схеме мошенничества с розыгрышами билетов на мероприятия

МВД сообщило о схеме мошенничества с участием в розыгрыше билетов на мероприятия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция рассказала о новой схеме мошенничества, в которой гражданам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
«
"МВД России предупреждает: выявлена новая схема мошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников! В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка. В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных ёлок в крупных городах России, в том числе и "Кремлевской ёлки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к сообщению прилагается специальная ссылка для оставления заявки, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. В МВД рассказали, что по ней предлагается ввести свои персональные и платёжные данные "якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша".
«
"Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию", - подчеркнули в МВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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