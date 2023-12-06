https://ria.ru/20231206/moshennichestvo-1914155789.html

МВД сообщило о схеме мошенничества с розыгрышами билетов на мероприятия

МВД сообщило о схеме мошенничества с розыгрышами билетов на мероприятия - РИА Новости, 06.12.2023

МВД сообщило о схеме мошенничества с розыгрышами билетов на мероприятия

Полиция рассказала о новой схеме мошенничества, в которой гражданам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:30

2023-12-06T16:30

2023-12-06T16:30

общество

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция рассказала о новой схеме мошенничества, в которой гражданам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "МВД России предупреждает: выявлена новая схема мошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников! В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка. В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных ёлок в крупных городах России, в том числе и "Кремлевской ёлки", - говорится в сообщении. Отмечается, что к сообщению прилагается специальная ссылка для оставления заявки, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. В МВД рассказали, что по ней предлагается ввести свои персональные и платёжные данные "якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша". "Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию", - подчеркнули в МВД.

https://ria.ru/20231204/moshennichestvo-1913621843.html

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общество, россия, технологии