Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу
Мишустин рассказал, что не закончил музыкальную школу, хотя и очень хотел
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу, хотя и очень хотел.
Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий" Мишустина спросили о том, какие возможности он упустил в прошлом, а потом пожалел. "Я не закончил музыкальную школу, хотя очень хотел. … Ребята играли в футбол во дворе, у меня появилось пианино старое, приобрели пианино. И мне очень хотелось закончить музыкальную школу. Не закончил - не вытерпел", - рассказал Мишустин.
Также он поделился, что в прошлом хотел стать преподавателем по математике, заниматься фундаментальными научными исследованиями, работать в науке.
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"Сожалею ли об этом? Я не могу сказать, что сожалею. Это, наверное, упущенные возможности, потом появились другие возможности. Но надо стараться до конца доделывать, докручивать", - добавил Мишустин.