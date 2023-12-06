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Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу - РИА Новости, 06.12.2023
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16:37 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914159157.html
Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу
Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу, хотя и очень хотел. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:37
2023-12-06T16:37
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу, хотя и очень хотел. Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий" Мишустина спросили о том, какие возможности он упустил в прошлом, а потом пожалел. "Я не закончил музыкальную школу, хотя очень хотел. … Ребята играли в футбол во дворе, у меня появилось пианино старое, приобрели пианино. И мне очень хотелось закончить музыкальную школу. Не закончил - не вытерпел", - рассказал Мишустин. Также он поделился, что в прошлом хотел стать преподавателем по математике, заниматься фундаментальными научными исследованиями, работать в науке. "Сожалею ли об этом? Я не могу сказать, что сожалею. Это, наверное, упущенные возможности, потом появились другие возможности. Но надо стараться до конца доделывать, докручивать", - добавил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу

Мишустин рассказал, что не закончил музыкальную школу, хотя и очень хотел

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу, хотя и очень хотел.
Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий" Мишустина спросили о том, какие возможности он упустил в прошлом, а потом пожалел. "Я не закончил музыкальную школу, хотя очень хотел. … Ребята играли в футбол во дворе, у меня появилось пианино старое, приобрели пианино. И мне очень хотелось закончить музыкальную школу. Не закончил - не вытерпел", - рассказал Мишустин.
Также он поделился, что в прошлом хотел стать преподавателем по математике, заниматься фундаментальными научными исследованиями, работать в науке.
«
"Сожалею ли об этом? Я не могу сказать, что сожалею. Это, наверное, упущенные возможности, потом появились другие возможности. Но надо стараться до конца доделывать, докручивать", - добавил Мишустин.
Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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