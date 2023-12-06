https://ria.ru/20231206/mishustin-1914159157.html

Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу

Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу, хотя и очень хотел. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:37

2023-12-06T16:37

2023-12-06T16:37

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве не закончил музыкальную школу, хотя и очень хотел. Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий" Мишустина спросили о том, какие возможности он упустил в прошлом, а потом пожалел. "Я не закончил музыкальную школу, хотя очень хотел. … Ребята играли в футбол во дворе, у меня появилось пианино старое, приобрели пианино. И мне очень хотелось закончить музыкальную школу. Не закончил - не вытерпел", - рассказал Мишустин. Также он поделился, что в прошлом хотел стать преподавателем по математике, заниматься фундаментальными научными исследованиями, работать в науке. "Сожалею ли об этом? Я не могу сказать, что сожалею. Это, наверное, упущенные возможности, потом появились другие возможности. Но надо стараться до конца доделывать, докручивать", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231206/mishustin-1914153272.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, общество