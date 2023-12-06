Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал людей, которых считает героями - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914156308.html
Мишустин назвал людей, которых считает героями
Мишустин назвал людей, которых считает героями - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин назвал людей, которых считает героями
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своими героями сегодняшнего дня сотрудников налоговой и таможенной служб, которые стали добровольцами и отправились в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:31
2023-12-06T16:31
общество
москва
михаил мишустин
владимир путин
сергей королев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914147041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01eefea1b611921d2fdf6dac12ab01e2.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своими героями сегодняшнего дня сотрудников налоговой и таможенной служб, которые стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, а также президента РФ Владимира Путина за его позицию и преданность родине. Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание.Лекторий" Мишустина спросили о том, кого он считает своим героем. Премьер-министр сначала назвал пример из истории - советского ученого Сергея Королева. "Его пример показывает, что если уметь широко мыслить, то нет ничего невозможного", - заявил Мишустин. "Если говорить о примерах героев сегодня… Недавно мы были на финансовом форуме в Москве. Это сотрудники налоговой таможенной служб, которые добровольцами пошли на специальную военную операцию", - добавил Мишустин. Он отметил, что встречался с сотрудниками, которые сейчас выполняют долг перед родиной. "Это наш президент для меня, это позиция, его патриотизм, преданность родине. Героев очень много, нужно просто немного оглянуться", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20231206/ekonomika-1914091228.html
https://ria.ru/20231206/gosupravlentsy-1914151312.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914147041_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_b47de74a80621d77a3eb1fbf5b661c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил мишустин, владимир путин, сергей королев, россия
Общество, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Сергей Королев, Россия
Мишустин назвал людей, которых считает героями

Мишустин назвал добровольцев СВО и Путина своими героями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня в рамках образовательной программы международной выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своими героями сегодняшнего дня сотрудников налоговой и таможенной служб, которые стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, а также президента РФ Владимира Путина за его позицию и преданность родине.
Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание.Лекторий" Мишустина спросили о том, кого он считает своим героем. Премьер-министр сначала назвал пример из истории - советского ученого Сергея Королева.
"Его пример показывает, что если уметь широко мыслить, то нет ничего невозможного", - заявил Мишустин.
"Если говорить о примерах героев сегодня… Недавно мы были на финансовом форуме в Москве. Это сотрудники налоговой таможенной служб, которые добровольцами пошли на специальную военную операцию", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин
Вчера, 13:12
Он отметил, что встречался с сотрудниками, которые сейчас выполняют долг перед родиной.
"Это наш президент для меня, это позиция, его патриотизм, преданность родине. Героев очень много, нужно просто немного оглянуться", - подчеркнул премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня в рамках образовательной программы международной выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем
Вчера, 16:08
 
ОбществоМоскваМихаил МишустинВладимир ПутинСергей КоролевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала