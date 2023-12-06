https://ria.ru/20231206/mishustin-1914156308.html
Мишустин назвал людей, которых считает героями
Мишустин назвал людей, которых считает героями - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин назвал людей, которых считает героями
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своими героями сегодняшнего дня сотрудников налоговой и таможенной служб, которые стали добровольцами и отправились в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:31
2023-12-06T16:31
2023-12-06T16:31
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михаил мишустин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своими героями сегодняшнего дня сотрудников налоговой и таможенной служб, которые стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, а также президента РФ Владимира Путина за его позицию и преданность родине. Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание.Лекторий" Мишустина спросили о том, кого он считает своим героем. Премьер-министр сначала назвал пример из истории - советского ученого Сергея Королева. "Его пример показывает, что если уметь широко мыслить, то нет ничего невозможного", - заявил Мишустин. "Если говорить о примерах героев сегодня… Недавно мы были на финансовом форуме в Москве. Это сотрудники налоговой таможенной служб, которые добровольцами пошли на специальную военную операцию", - добавил Мишустин. Он отметил, что встречался с сотрудниками, которые сейчас выполняют долг перед родиной. "Это наш президент для меня, это позиция, его патриотизм, преданность родине. Героев очень много, нужно просто немного оглянуться", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20231206/ekonomika-1914091228.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил мишустин, владимир путин, сергей королев, россия
Общество, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Сергей Королев, Россия
Мишустин назвал людей, которых считает героями
Мишустин назвал добровольцев СВО и Путина своими героями
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своими героями сегодняшнего дня сотрудников налоговой и таможенной служб, которые стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, а также президента РФ Владимира Путина за его позицию и преданность родине.
Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание.Лекторий" Мишустина спросили о том, кого он считает своим героем. Премьер-министр сначала назвал пример из истории - советского ученого Сергея Королева
.
"Его пример показывает, что если уметь широко мыслить, то нет ничего невозможного", - заявил Мишустин.
"Если говорить о примерах героев сегодня… Недавно мы были на финансовом форуме в Москве
. Это сотрудники налоговой таможенной служб, которые добровольцами пошли на специальную военную операцию", - добавил Мишустин.
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Он отметил, что встречался с сотрудниками, которые сейчас выполняют долг перед родиной.
"Это наш президент для меня, это позиция, его патриотизм, преданность родине. Героев очень много, нужно просто немного оглянуться", - подчеркнул премьер.
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