https://ria.ru/20231206/mishustin-1914156308.html

Мишустин назвал людей, которых считает героями

Мишустин назвал людей, которых считает героями - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин назвал людей, которых считает героями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своими героями сегодняшнего дня сотрудников налоговой и таможенной служб, которые стали добровольцами и отправились в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:31

2023-12-06T16:31

2023-12-06T16:31

общество

москва

михаил мишустин

владимир путин

сергей королев

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своими героями сегодняшнего дня сотрудников налоговой и таможенной служб, которые стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, а также президента РФ Владимира Путина за его позицию и преданность родине. Во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание.Лекторий" Мишустина спросили о том, кого он считает своим героем. Премьер-министр сначала назвал пример из истории - советского ученого Сергея Королева. "Его пример показывает, что если уметь широко мыслить, то нет ничего невозможного", - заявил Мишустин. "Если говорить о примерах героев сегодня… Недавно мы были на финансовом форуме в Москве. Это сотрудники налоговой таможенной служб, которые добровольцами пошли на специальную военную операцию", - добавил Мишустин. Он отметил, что встречался с сотрудниками, которые сейчас выполняют долг перед родиной. "Это наш президент для меня, это позиция, его патриотизм, преданность родине. Героев очень много, нужно просто немного оглянуться", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20231206/ekonomika-1914091228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил мишустин, владимир путин, сергей королев, россия