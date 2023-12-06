https://ria.ru/20231206/mishustin-1914153272.html

Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы

Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что все молодые люди должны подрабатывать во время учебы, но без ущерба качеству образования, об этом глава... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:18

2023-12-06T16:18

2023-12-06T16:18

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общество

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что все молодые люди должны подрабатывать во время учебы, но без ущерба качеству образования, об этом глава правительства заявил во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". Премьер пояснил, что практика вместе с теорией дадут синергетический эффект. "Я считаю, что все молодые люди должны подрабатывать, желательно как можно раньше, без ущерба учебе", - заявил Мишустин. Также он спросил у присутствующих представителей правительства о том, кто из них подрабатывал во время учебы. И удивился, когда вице-премьер Алексей Оверчук ответил, что не подрабатывал. "Я тоже подрабатывал. Каменщиком, грузчиком, инженером, на военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, а уже работал, а еще учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете, но очень важно, чтобы вы соединили в это время учебу и навык практический с тем, чему вы учитесь", - рассказал Мишустин.

https://ria.ru/20231206/gosupravlentsy-1914151312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, алексей оверчук