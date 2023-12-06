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Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы - РИА Новости, 06.12.2023
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16:18 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914153272.html
Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы
Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что все молодые люди должны подрабатывать во время учебы, но без ущерба качеству образования, об этом глава... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:18
2023-12-06T16:18
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общество
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что все молодые люди должны подрабатывать во время учебы, но без ущерба качеству образования, об этом глава правительства заявил во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". Премьер пояснил, что практика вместе с теорией дадут синергетический эффект. "Я считаю, что все молодые люди должны подрабатывать, желательно как можно раньше, без ущерба учебе", - заявил Мишустин. Также он спросил у присутствующих представителей правительства о том, кто из них подрабатывал во время учебы. И удивился, когда вице-премьер Алексей Оверчук ответил, что не подрабатывал. "Я тоже подрабатывал. Каменщиком, грузчиком, инженером, на военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, а уже работал, а еще учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете, но очень важно, чтобы вы соединили в это время учебу и навык практический с тем, чему вы учитесь", - рассказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, алексей оверчук
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Оверчук
Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы

Мишустин рассказал, как подрабатывал каменщиком и грузчиком, когда был студентом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что все молодые люди должны подрабатывать во время учебы, но без ущерба качеству образования, об этом глава правительства заявил во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".
Премьер пояснил, что практика вместе с теорией дадут синергетический эффект. "Я считаю, что все молодые люди должны подрабатывать, желательно как можно раньше, без ущерба учебе", - заявил Мишустин.
Также он спросил у присутствующих представителей правительства о том, кто из них подрабатывал во время учебы. И удивился, когда вице-премьер Алексей Оверчук ответил, что не подрабатывал.
«
"Я тоже подрабатывал. Каменщиком, грузчиком, инженером, на военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, а уже работал, а еще учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете, но очень важно, чтобы вы соединили в это время учебу и навык практический с тем, чему вы учитесь", - рассказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня в рамках образовательной программы международной выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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