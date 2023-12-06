Мишустин рассказал, как подрабатывал во время учебы
Мишустин рассказал, как подрабатывал каменщиком и грузчиком, когда был студентом
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что все молодые люди должны подрабатывать во время учебы, но без ущерба качеству образования, об этом глава правительства заявил во время лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".
Премьер пояснил, что практика вместе с теорией дадут синергетический эффект. "Я считаю, что все молодые люди должны подрабатывать, желательно как можно раньше, без ущерба учебе", - заявил Мишустин.
Также он спросил у присутствующих представителей правительства о том, кто из них подрабатывал во время учебы. И удивился, когда вице-премьер Алексей Оверчук ответил, что не подрабатывал.
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"Я тоже подрабатывал. Каменщиком, грузчиком, инженером, на военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, а уже работал, а еще учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете, но очень важно, чтобы вы соединили в это время учебу и навык практический с тем, чему вы учитесь", - рассказал Мишустин.