https://ria.ru/20231206/mishustin-1914106994.html
Международное право переживает настоящий демонтаж, заявил Мишустин
Международное право переживает настоящий демонтаж, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
Международное право переживает настоящий демонтаж, заявил Мишустин
Международное право переживает настоящий демонтаж, сформулированные при создании ООН нормы перестали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:59
2023-12-06T13:59
2023-12-06T13:59
россия
михаил мишустин
оон
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Международное право переживает настоящий демонтаж, сформулированные при создании ООН нормы перестали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Настоящий демонтаж переживает международное право. На нем держалось мироустройство со времен окончания Второй мировой войны. Именно тогда была создана Организация объединенных наций. Она на семь десятилетий вперед определила линии, за которые страны не должны заходить. Цель в тот момент была проста – не допустить повторения трагических событий начала и середины двадцатого века. Однако сегодня мы видим, что сформулированные тогда нормы перестали работать", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин, оон
Россия, Михаил Мишустин, ООН
Международное право переживает настоящий демонтаж, заявил Мишустин
Мишустин: сформулированные после Второй мировой войны нормы перестали работать
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Международное право переживает настоящий демонтаж, сформулированные при создании ООН нормы перестали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"Настоящий демонтаж переживает международное право. На нем держалось мироустройство со времен окончания Второй мировой войны. Именно тогда была создана Организация объединенных наций. Она на семь десятилетий вперед определила линии, за которые страны не должны заходить. Цель в тот момент была проста – не допустить повторения трагических событий начала и середины двадцатого века. Однако сегодня мы видим, что сформулированные тогда нормы перестали работать", - сказал Мишустин.
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