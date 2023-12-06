https://ria.ru/20231206/mishustin-1914106994.html

Международное право переживает настоящий демонтаж, заявил Мишустин

Международное право переживает настоящий демонтаж, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023

Международное право переживает настоящий демонтаж, заявил Мишустин

Международное право переживает настоящий демонтаж, сформулированные при создании ООН нормы перестали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:59

2023-12-06T13:59

2023-12-06T13:59

россия

михаил мишустин

оон

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Международное право переживает настоящий демонтаж, сформулированные при создании ООН нормы перестали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Настоящий демонтаж переживает международное право. На нем держалось мироустройство со времен окончания Второй мировой войны. Именно тогда была создана Организация объединенных наций. Она на семь десятилетий вперед определила линии, за которые страны не должны заходить. Цель в тот момент была проста – не допустить повторения трагических событий начала и середины двадцатого века. Однако сегодня мы видим, что сформулированные тогда нормы перестали работать", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231206/doverie-1914094552.html

россия

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, оон