https://ria.ru/20231206/minobrnauki-1914126028.html

Минобрнауки: взаимодействие вузов поможет сделать технологический рывок

Минобрнауки: взаимодействие вузов поможет сделать технологический рывок - РИА Новости, 06.12.2023

Минобрнауки: взаимодействие вузов поможет сделать технологический рывок

Научное взаимодействие и интеграция вузов, проектов РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства поможет обеспечить технологический рывок, заявила замглавы... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:56

2023-12-06T14:56

2023-12-06T14:56

союзное государство

россия

белоруссия

вузы

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Научное взаимодействие и интеграция вузов, проектов РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства поможет обеспечить технологический рывок, заявила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова. "Очень важно, что сейчас происходит интеграция всех проектов, возникают и передовые инженерные школы Союзного государства, речь идёт уже и об университете сетевого взаимодействия, что очень важно, поскольку мы понимаем, что интеграция и вузов, взаимодействие и научного сообщества поможет нам вместе в более короткие сроки сделать вот этот технологический рывок, который, собственно, требуется", - сказала Петрова в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва-Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20231206/rosmolodezh-1914116820.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, вузы