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Минобрнауки: взаимодействие вузов поможет сделать технологический рывок
Минобрнауки: взаимодействие вузов поможет сделать технологический рывок - РИА Новости, 06.12.2023
Минобрнауки: взаимодействие вузов поможет сделать технологический рывок
Научное взаимодействие и интеграция вузов, проектов РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства поможет обеспечить технологический рывок, заявила замглавы... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:56
2023-12-06T14:56
2023-12-06T14:56
союзное государство
россия
белоруссия
вузы
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Научное взаимодействие и интеграция вузов, проектов РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства поможет обеспечить технологический рывок, заявила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова. "Очень важно, что сейчас происходит интеграция всех проектов, возникают и передовые инженерные школы Союзного государства, речь идёт уже и об университете сетевого взаимодействия, что очень важно, поскольку мы понимаем, что интеграция и вузов, взаимодействие и научного сообщества поможет нам вместе в более короткие сроки сделать вот этот технологический рывок, который, собственно, требуется", - сказала Петрова в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва-Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20231206/rosmolodezh-1914116820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, вузы
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Вузы