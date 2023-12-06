https://ria.ru/20231206/makgenri-1914005645.html

Бывший и.о. спикера палаты представителей США Макгенри покинет конгресс

Бывший и.о. спикера палаты представителей США Макгенри покинет конгресс - РИА Новости, 06.12.2023

Бывший и.о. спикера палаты представителей США Макгенри покинет конгресс

Член палаты представителей американского конгресса Патрик Макгенри, ставший известным в роли временного спикера нижней палаты конгресса США после отстранения от РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T00:03

2023-12-06T00:03

2023-12-06T00:10

сша

северная каролина

кевин маккарти

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Патрик Макгенри, ставший известным в роли временного спикера нижней палаты конгресса США после отстранения от этой должности Кевина Маккарти, заявил о решении покинуть законодательное собрание страны и не переизбираться на новый срок. "Я ухожу из конгресса в конце моего текущего срока. Мне нелегко было принять это решение, но я считаю, что для всего есть свое время и мой срок подошел к концу", - написал он в своем обращении на официальном сайте политика. Макгенри подчеркнул, что с первого дня работы в Капитолии 3 января 2005 года оставался верен американской конституции и системе государственного управления в стране. "Я видел множество изменений на протяжении 20 лет. Я искренне чувствую, что этот институт (конгресс США - ред.) находится на пороге следующего великого поворота", - отметил он. Бывший временный спикер не назвал причину, по которой решил оставить работу в американском конгрессе, и не озвучил свои дальнейшие планы. Палата представителей 3 октября отправила в отставку Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это был первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Временный спикер исполнял свои обязанности до 25 октября, когда по итогам общего голосования был выбран новый спикер, им стал Майк Джонсон.

https://ria.ru/20231205/ramasvami-1913776141.html

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сша, северная каролина, кевин маккарти, майк джонсон, в мире