https://ria.ru/20231206/lozh-1914082960.html

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обвинила власти во лжи

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обвинила власти во лжи - РИА Новости, 06.12.2023

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обвинила власти во лжи

Молдавская ассоциация "Сила фермеров", которая стала одним из организаторов протестов сельхозпроизводителей в стране, обвинила власти республики во лжи и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:34

2023-12-06T12:34

2023-12-06T12:34

в мире

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров", которая стала одним из организаторов протестов сельхозпроизводителей в стране, обвинила власти республики во лжи и манипуляциях. Накануне группа аграриев провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, но стороны так и не пришли к пониманию решений. Протестующие требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Санду порекомендовала фермерам вернуться к диалогу с правительством. В ответ на это во вторник фермеры маршем проехали по центру на тракторах и пытались отсветы перед зданием администрации президента мешки с навозом. Глава пресс-службы правительства Даниел Водэ сообщил, что премьер Молдавии Дорин Речан намерен в ближайшее время провести новую встречу с протестующими аграриями. "Совсем нехорошо, когда представители власти вместо того, чтобы хотя бы выйти к отчаявшимся фермерам, протестующим абсолютно мирно и с экономическими требованиями, прибегают к сообщениям с большим количеством манипуляций и лжи", – говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети. В ассоциации отметили, что аграрии в ходе этого протеста предложили несколько нефинансовых решений для спасения фермеров в сельской местности, и их требования не предусматривают увеличения бюджетных расходов. "Сожалеем, что в правительстве не отметили, что идея целевого моратория изначально была предложена минсельхозом, который также разработал проект положения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Что произошло дальше и почему господин Боля (глава минсельхоза Владимир Боля - ред.) передумал, мы до сих пор не знаем", - подчеркнули в сообщении. Фермеры обратили внимание на то, что в поддержке со стороны государства нуждаются не только члены одной ассоциации. Как отмечается, протест организован Национальной федерацией фермеров и ассоциацией "Сила фермеров", а компенсации за урожай первой группы в размере 200 миллионов леев (чуть более 11 миллионов долларов) получили 2167 микро- и мелких фермеров, подавляющее большинство из которых не являются членами какой-либо ассоциации. Кроме того, по словам представителей организации, эта компенсация является очень небольшой суммой, которая была выделена с большой задержкой. Ранее президент Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.

https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html

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Акция протеста в Кишиневе Фермеры в Кишиневе продолжают акции протеста, вывели сельхозтехнику на центральные улицы города. Накануне группа аграриев провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, но стороны так и не пришли к пониманию. 2023-12-06T12:34 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, майя санду, молдавия