https://ria.ru/20231206/lotos-1914014484.html
Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"
Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос" - РИА Новости, 06.12.2023
Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"
Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:24
2023-12-06T03:24
2023-12-06T03:24
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
бмд-4м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/93/1555279372_0:147:1280:867_1920x0_80_0_0_333bf122a458cced421e6cb2238b22e9.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник. "По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он. Ранее сообщалось, что госиспытания новой самоходки начнутся осенью этого года. Как пояснил собеседник, сдвиг сроков произошел, потому что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню". Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает. "Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.
https://ria.ru/20230811/semenyako-1889248077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/93/1555279372_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0c0f26e7db739a09a78756e7399a8246.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, бмд-4м
Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, БМД-4М
Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"
Новейшее САО для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания к весне 2024 года
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.
«
"По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что госиспытания новой самоходки начнутся осенью этого года. Как пояснил собеседник, сдвиг сроков произошел, потому что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню".
Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает.
"Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМ
Д-4М.
Антон Семеняко: новое орудие для ВДВ "Лотос" сможет поражать "шквалом огня"