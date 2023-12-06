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Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос" - РИА Новости, 06.12.2023
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03:24 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/lotos-1914014484.html
Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"
Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос" - РИА Новости, 06.12.2023
Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"
Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:24
2023-12-06T03:24
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
бмд-4м
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник. "По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он. Ранее сообщалось, что госиспытания новой самоходки начнутся осенью этого года. Как пояснил собеседник, сдвиг сроков произошел, потому что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню". Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает. "Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.
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россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, бмд-4м
Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, БМД-4М
Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"

Новейшее САО для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания к весне 2024 года

© РИА Новости / Алексей Паньшин Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос"
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск Лотос - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.
«
"По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что госиспытания новой самоходки начнутся осенью этого года. Как пояснил собеседник, сдвиг сроков произошел, потому что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню".
Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает.
"Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.
Временный директор ЦНИИТОЧМАШ Антон Семеняко - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Антон Семеняко: новое орудие для ВДВ "Лотос" сможет поражать "шквалом огня"
11 августа, 13:00
 
РоссияВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьБМД-4М
 
 
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