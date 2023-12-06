https://ria.ru/20231206/lotos-1914014484.html

Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"

Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос" - РИА Новости, 06.12.2023

Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"

Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T03:24

2023-12-06T03:24

2023-12-06T03:24

россия

воздушно-десантные войска россии

безопасность

бмд-4м

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник. "По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он. Ранее сообщалось, что госиспытания новой самоходки начнутся осенью этого года. Как пояснил собеседник, сдвиг сроков произошел, потому что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню". Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает. "Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.

https://ria.ru/20230811/semenyako-1889248077.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, бмд-4м