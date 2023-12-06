https://ria.ru/20231206/laos-1914022338.html
В Лаосе пообещали российским компаниям помощь в развитии сотрудничества
В Лаосе пообещали российским компаниям помощь в развитии сотрудничества - РИА Новости, 06.12.2023
В Лаосе пообещали российским компаниям помощь в развитии сотрудничества
Власти Лаоса готовы оказать максимальную помощь российским компаниям, заинтересованным в инвестициях и сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:37
2023-12-06T06:37
2023-12-06T06:37
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Лаоса готовы оказать максимальную помощь российским компаниям, заинтересованным в инвестициях и сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской народно-демократической республики (ЛНДР) Кхамчен Вонгпоси. "Российские компании в ЛНДР столкнулись с трудностями, поскольку некоторые части регламента еще не были согласованы обеими сторонами. Тем не менее положение дел для многих компаний сегодня улучшилось и имеет позитивные тенденции. В ближайшем будущем мы ожидаем, что окажем максимально возможную помощь в продвижении инвестиций и сотрудничества со стороны российских компаний", - отметил Вонгпоси. Комментируя отношение Лаоса к односторонним санкциям против Москвы, министр подчеркнул, что "Лаос и Россия выбрали один и тот же путь" и являются стратегическими партнерами. "Лидеры наших стран хорошо понимают друг друга", - добавил собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231206/laos-1914020072.html
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лаос, россия, владимир путин, москва
Лаос, Россия, Владимир Путин, Москва
В Лаосе пообещали российским компаниям помощь в развитии сотрудничества
Лаосский министр пообещал максимальную помощь компаниям России в развитии связей