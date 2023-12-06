https://ria.ru/20231206/kvadrotsikl-bolotokhod-1914018810.html
Бурятский автоклуб передал в зону СВО квадроцикл-болотоход
Бурятский автоклуб передал в зону СВО квадроцикл-болотоход - РИА Новости, 06.12.2023
Бурятский автоклуб передал в зону СВО квадроцикл-болотоход
Представители автомобильного клуба "Байкальские проходимцы" приобрели новый квадроцикл-болотоход для военных в зоне спецоперации, сообщает созданная... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:11
2023-12-06T05:11
2023-12-06T05:11
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УЛАН-УДЭ, 6 дек – РИА Новости. Представители автомобильного клуба "Байкальские проходимцы" приобрели новый квадроцикл-болотоход для военных в зоне спецоперации, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "Предприниматели Бурятии принимают активное участие в оказании помощи военным... В этот раз поддержка оказана автомобильным клубом "Байкальские проходимцы". В зону СВО они отправляют новый квадроцикл-болотоход", - говорится в сообщении. Отмечается, что представители автоклуба передали ключи военным и пожелали, чтобы квадроцикл помог им в решении боевых задач. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупок материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь, направляется военнослужащим Бурятии.
https://ria.ru/20231205/volontery-1913791318.html
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донецкая народная республика
Надежные люди, Донецкая Народная Республика
Бурятский автоклуб передал в зону СВО квадроцикл-болотоход
Клуб "Байкальские проходимцы" передал бойцам в зону СВО квадроцикл-болотоход