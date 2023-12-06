https://ria.ru/20231206/kvadrotsikl-bolotokhod-1914018810.html

Бурятский автоклуб передал в зону СВО квадроцикл-болотоход

Бурятский автоклуб передал в зону СВО квадроцикл-болотоход - РИА Новости, 06.12.2023

Бурятский автоклуб передал в зону СВО квадроцикл-болотоход

Представители автомобильного клуба "Байкальские проходимцы" приобрели новый квадроцикл-болотоход для военных в зоне спецоперации, сообщает созданная... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:11

2023-12-06T05:11

2023-12-06T05:11

надежные люди

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907542711_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_b60b4bb69c7337cae1e7ae032b3e670c.jpg

УЛАН-УДЭ, 6 дек – РИА Новости. Представители автомобильного клуба "Байкальские проходимцы" приобрели новый квадроцикл-болотоход для военных в зоне спецоперации, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "Предприниматели Бурятии принимают активное участие в оказании помощи военным... В этот раз поддержка оказана автомобильным клубом "Байкальские проходимцы". В зону СВО они отправляют новый квадроцикл-болотоход", - говорится в сообщении. Отмечается, что представители автоклуба передали ключи военным и пожелали, чтобы квадроцикл помог им в решении боевых задач. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупок материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь, направляется военнослужащим Бурятии.

https://ria.ru/20231205/volontery-1913791318.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика