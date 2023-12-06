https://ria.ru/20231206/kurenie-1914188962.html

В Приднестровье запретили курить на остановках общественного транспорта

В Приднестровье запретили курить на остановках общественного транспорта - РИА Новости, 06.12.2023

В Приднестровье запретили курить на остановках общественного транспорта

Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) во втором и окончательном чтении принял законопроект, расширяющий перечень... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:15

2023-12-06T18:15

2023-12-06T18:18

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курение

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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) во втором и окончательном чтении принял законопроект, расширяющий перечень мест, в которых запрещается курение табака, сообщила в среду пресс-служба парламента ПМР. В него включены парки и скверы, остановки городского и пригородного общественного транспорта, а также суда речного транспорта, которые осуществляют пассажирские перевозки. Председатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан уточнил, что изменения и дополнения внесены в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий курения табака и иных никотиносодержащих смесей без содержания табака". "Были большие споры о том, где границы остановок. У нас они четко не определены. Поэтому комитет нашел самый простой и очевидный вариант – запрещено курить под навесами остановок", – приводит пресс-служба слова депутата. По его словам, за нарушение установленных норм в кодексе об административных правонарушениях ПМР (ст.6.25) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Пресс-служба уточнила, что новые нормы вступят в силу через 14 дней после подписания главой ПМР и официального опубликования. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230731/kurenie-1887486769.html

https://ria.ru/20231130/veyp-1912944872.html

молдавия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, румыния, сергей чебан, курение