https://ria.ru/20231206/kukhnya-1914207549.html

Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов

Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов - РИА Новости, 06.12.2023

Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов

Девять известных блогеров посетили Ханты-Мансийский автономный округ и попробовали традиционные блюда хантов, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:11

2023-12-06T19:11

2023-12-06T19:11

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

югра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Девять известных блогеров посетили Ханты-Мансийский автономный округ и попробовали традиционные блюда хантов, сообщает Фонд развития Югры. Пресс-тур "ВизитЮгра – Сказка Здесь!" длился шесть дней, за которые известные гости посетили множество туристических объектов в Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Свою экспертную оценку достопримечательностям Югры давали автор телеграм-канала "Discover Russia - Исследуем Россию" Алевтина Снейп, автор видеоблога "Голландец в России" Михаил Снейп, заместитель генерального директора по развитию бизнеса сервиса путешествий tutu.ru Игорь Сивец, а также travel-блогеры Глеб Степанский, Марк Еремин, Елена Лисейкина, Вадим Махоров, Кирилл Меркурьев и Константин Парфеньев. Участники тура начали свой маршрут с Сургута и завершили в Ханты-Мансийске. Знакомство с югорским колоритом началось с дегустации традиционных блюд в Сургутских ресторанах "Веранда" и "Клюква". На аэродроме "Боровая", где базируется первая в России пилотажная группа "Барсы", им провели обзорную экскурсию по авиапарку. Также блогеры посетили Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова", где узнали историю освоения югорской нефти и выковали гвозди из Обской кузницы. "Сургутский район встретил гостеприимством пимских хантов. На родовые угодья семьи Кантеровых участники отправились в сопровождении экскурсионного бюро "Олени в городе", покатались на собачьих упряжках благодаря "Хаски центр – Югра", прогулялись по тропе "Человечность" в заснеженном лесу в 20-ти градусный мороз. Морозотерапия особенно понравилась автору блога "Голландец в России" Михаилу Снейпу, который впервые испытал на себе сибирские температуры. Насыщенный день завершился горячим ужином в ресторане "Роял Плаза": дегустировали блюда из югорских продуктов", - говорится в сообщении. В Ханты-Мансийске блогеры посетили Кубок России по биатлону, поучаствовали в мастер-классе по подготовке лыж в спортивном клубе "Ski-U", вместе с олимпийским чемпионом Евгением Дементьевым познали азы конькового хода. Также они посетили "Музей геологии, нефти и газа", попробовали на себе снежное сафари на снегоходах, побывали в экспедиции на снегоболотоходах к озеру Ендра, где на рыболовной базе поучаствовали в трофейной рыбалке. В 2021 и 2022 годах в Югре уже проводились подобные пресс-туры, по итогам которых просмотры публикаций составили свыше 10 миллионов, а Югра вошла в топ-2 рейтинга наиболее привлекательных направлений для путешествия, который формируют журналисты и блогеры – участники проекта "Медиаразведка".

https://ria.ru/20231206/yugra-1914075573.html

https://ria.ru/20231205/yugra-1913980187.html

https://ria.ru/20231130/komarova-1912893298.html

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, югра