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Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов - РИА Новости, 06.12.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:11 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/kukhnya-1914207549.html
Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов
Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов - РИА Новости, 06.12.2023
Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов
Девять известных блогеров посетили Ханты-Мансийский автономный округ и попробовали традиционные блюда хантов, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:11
2023-12-06T19:11
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Девять известных блогеров посетили Ханты-Мансийский автономный округ и попробовали традиционные блюда хантов, сообщает Фонд развития Югры. Пресс-тур "ВизитЮгра – Сказка Здесь!" длился шесть дней, за которые известные гости посетили множество туристических объектов в Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Свою экспертную оценку достопримечательностям Югры давали автор телеграм-канала "Discover Russia - Исследуем Россию" Алевтина Снейп, автор видеоблога "Голландец в России" Михаил Снейп, заместитель генерального директора по развитию бизнеса сервиса путешествий tutu.ru Игорь Сивец, а также travel-блогеры Глеб Степанский, Марк Еремин, Елена Лисейкина, Вадим Махоров, Кирилл Меркурьев и Константин Парфеньев. Участники тура начали свой маршрут с Сургута и завершили в Ханты-Мансийске. Знакомство с югорским колоритом началось с дегустации традиционных блюд в Сургутских ресторанах "Веранда" и "Клюква". На аэродроме "Боровая", где базируется первая в России пилотажная группа "Барсы", им провели обзорную экскурсию по авиапарку. Также блогеры посетили Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова", где узнали историю освоения югорской нефти и выковали гвозди из Обской кузницы. "Сургутский район встретил гостеприимством пимских хантов. На родовые угодья семьи Кантеровых участники отправились в сопровождении экскурсионного бюро "Олени в городе", покатались на собачьих упряжках благодаря "Хаски центр – Югра", прогулялись по тропе "Человечность" в заснеженном лесу в 20-ти градусный мороз. Морозотерапия особенно понравилась автору блога "Голландец в России" Михаилу Снейпу, который впервые испытал на себе сибирские температуры. Насыщенный день завершился горячим ужином в ресторане "Роял Плаза": дегустировали блюда из югорских продуктов", - говорится в сообщении. В Ханты-Мансийске блогеры посетили Кубок России по биатлону, поучаствовали в мастер-классе по подготовке лыж в спортивном клубе "Ski-U", вместе с олимпийским чемпионом Евгением Дементьевым познали азы конькового хода. Также они посетили "Музей геологии, нефти и газа", попробовали на себе снежное сафари на снегоходах, побывали в экспедиции на снегоболотоходах к озеру Ендра, где на рыболовной базе поучаствовали в трофейной рыбалке. В 2021 и 2022 годах в Югре уже проводились подобные пресс-туры, по итогам которых просмотры публикаций составили свыше 10 миллионов, а Югра вошла в топ-2 рейтинга наиболее привлекательных направлений для путешествия, который формируют журналисты и блогеры – участники проекта "Медиаразведка".
https://ria.ru/20231206/yugra-1914075573.html
https://ria.ru/20231205/yugra-1913980187.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Югра
Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов

Топовые travel-блогеры проехали по Югре и попробовали кухню хантов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Девять известных блогеров посетили Ханты-Мансийский автономный округ и попробовали традиционные блюда хантов, сообщает Фонд развития Югры.
Пресс-тур "ВизитЮгра – Сказка Здесь!" длился шесть дней, за которые известные гости посетили множество туристических объектов в Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Свою экспертную оценку достопримечательностям Югры давали автор телеграм-канала "Discover Russia - Исследуем Россию" Алевтина Снейп, автор видеоблога "Голландец в России" Михаил Снейп, заместитель генерального директора по развитию бизнеса сервиса путешествий tutu.ru Игорь Сивец, а также travel-блогеры Глеб Степанский, Марк Еремин, Елена Лисейкина, Вадим Махоров, Кирилл Меркурьев и Константин Парфеньев.
Глава Югры Наталья Комарова рассказала об успехах региона - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Природное богатство и развитие: глава Югры рассказала об успехах региона
Вчера, 12:33
Участники тура начали свой маршрут с Сургута и завершили в Ханты-Мансийске. Знакомство с югорским колоритом началось с дегустации традиционных блюд в Сургутских ресторанах "Веранда" и "Клюква". На аэродроме "Боровая", где базируется первая в России пилотажная группа "Барсы", им провели обзорную экскурсию по авиапарку. Также блогеры посетили Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова", где узнали историю освоения югорской нефти и выковали гвозди из Обской кузницы.
"Сургутский район встретил гостеприимством пимских хантов. На родовые угодья семьи Кантеровых участники отправились в сопровождении экскурсионного бюро "Олени в городе", покатались на собачьих упряжках благодаря "Хаски центр – Югра", прогулялись по тропе "Человечность" в заснеженном лесу в 20-ти градусный мороз. Морозотерапия особенно понравилась автору блога "Голландец в России" Михаилу Снейпу, который впервые испытал на себе сибирские температуры. Насыщенный день завершился горячим ужином в ресторане "Роял Плаза": дегустировали блюда из югорских продуктов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Водоочистные сооружения за 611 млн руб открыли в Югре после реконструкции
5 декабря, 19:47
В Ханты-Мансийске блогеры посетили Кубок России по биатлону, поучаствовали в мастер-классе по подготовке лыж в спортивном клубе "Ski-U", вместе с олимпийским чемпионом Евгением Дементьевым познали азы конькового хода. Также они посетили "Музей геологии, нефти и газа", попробовали на себе снежное сафари на снегоходах, побывали в экспедиции на снегоболотоходах к озеру Ендра, где на рыболовной базе поучаствовали в трофейной рыбалке.
В 2021 и 2022 годах в Югре уже проводились подобные пресс-туры, по итогам которых просмотры публикаций составили свыше 10 миллионов, а Югра вошла в топ-2 рейтинга наиболее привлекательных направлений для путешествия, который формируют журналисты и блогеры – участники проекта "Медиаразведка".
Губернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Губернатор Югры объявила 2024 год в регионе Годом народного сплочения
30 ноября, 13:30
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округХанты-МансийскЮгра
 
 
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