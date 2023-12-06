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В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года

В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года - РИА Новости, 06.12.2023

В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года

На территории городского округа Серпухов Московской области с 2018 года было возведено 11 новых котельных, пять котельных реконструировали, еще семь -... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:48

2023-12-06T20:48

2023-12-06T20:48

новости подмосковья

экономика

серпухов

московская область (подмосковье)

жкх

солнечногорск

андрей воробьев

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На территории городского округа Серпухов Московской области с 2018 года было возведено 11 новых котельных, пять котельных реконструировали, еще семь - переоборудовали, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что работы велись в рамках концессионного соглашения с "Газпром теплоэнерго Московская область". Пять лет назад износ объектов теплоснабжения округа составлял 59%, тепловых сетей - 57%. На данный момент полностью завершена модернизация инфраструктуры в рамках соглашения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе. "Я очень надеюсь, что в ваших домах также тепло, как в этой котельной. Газпром - наш большой надежный партнер. Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и еще ряд городов зависят от этого партнерства. Мы пригласили вас, чтобы рассказать о реконструкции, которая ведется в Серпухове. Весной тоже были здесь, запускали котельную. Всего построили 11 новых, а в общей сложности ввели 34 объекта теплоэнергетики", - приводятся в сообщении слова Воробьева. По данным пресс-службы, котельная №33 начала работу после реконструкции в 2021 году. В ней установили четыре новых котла, заменили теплообменники, трубопроводы, насосное оборудование, газораспределительные устройства. Всего в регионе в 2023 году построено 26 котельных, 10 реконструировано и еще пять модернизировано.

https://ria.ru/20231129/sotsipoteka-1912707281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, серпухов, московская область (подмосковье), жкх, солнечногорск, андрей воробьев