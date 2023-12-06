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В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года - РИА Новости, 06.12.2023
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Новости Подмосковья
 
20:48 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/kotelnye-1914221642.html
В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года
В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года - РИА Новости, 06.12.2023
В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года
На территории городского округа Серпухов Московской области с 2018 года было возведено 11 новых котельных, пять котельных реконструировали, еще семь -... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:48
2023-12-06T20:48
новости подмосковья
экономика
серпухов
московская область (подмосковье)
жкх
солнечногорск
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На территории городского округа Серпухов Московской области с 2018 года было возведено 11 новых котельных, пять котельных реконструировали, еще семь - переоборудовали, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что работы велись в рамках концессионного соглашения с "Газпром теплоэнерго Московская область". Пять лет назад износ объектов теплоснабжения округа составлял 59%, тепловых сетей - 57%. На данный момент полностью завершена модернизация инфраструктуры в рамках соглашения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе. "Я очень надеюсь, что в ваших домах также тепло, как в этой котельной. Газпром - наш большой надежный партнер. Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и еще ряд городов зависят от этого партнерства. Мы пригласили вас, чтобы рассказать о реконструкции, которая ведется в Серпухове. Весной тоже были здесь, запускали котельную. Всего построили 11 новых, а в общей сложности ввели 34 объекта теплоэнергетики", - приводятся в сообщении слова Воробьева. По данным пресс-службы, котельная №33 начала работу после реконструкции в 2021 году. В ней установили четыре новых котла, заменили теплообменники, трубопроводы, насосное оборудование, газораспределительные устройства. Всего в регионе в 2023 году построено 26 котельных, 10 реконструировано и еще пять модернизировано.
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серпухов
московская область (подмосковье)
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экономика, серпухов, московская область (подмосковье), жкх, солнечногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Экономика, Серпухов, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Солнечногорск, Андрей Воробьев

В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев общается с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев общается с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев общается с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На территории городского округа Серпухов Московской области с 2018 года было возведено 11 новых котельных, пять котельных реконструировали, еще семь - переоборудовали, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Там отметили, что работы велись в рамках концессионного соглашения с "Газпром теплоэнерго Московская область". Пять лет назад износ объектов теплоснабжения округа составлял 59%, тепловых сетей - 57%. На данный момент полностью завершена модернизация инфраструктуры в рамках соглашения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе.
«
"Я очень надеюсь, что в ваших домах также тепло, как в этой котельной. Газпром - наш большой надежный партнер. Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и еще ряд городов зависят от этого партнерства. Мы пригласили вас, чтобы рассказать о реконструкции, которая ведется в Серпухове. Весной тоже были здесь, запускали котельную. Всего построили 11 новых, а в общей сложности ввели 34 объекта теплоэнергетики", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
По данным пресс-службы, котельная №33 начала работу после реконструкции в 2021 году. В ней установили четыре новых котла, заменили теплообменники, трубопроводы, насосное оборудование, газораспределительные устройства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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Новости ПодмосковьяЭкономикаСерпуховМосковская область (Подмосковье)ЖКХСолнечногорскАндрей Воробьев
 
 
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