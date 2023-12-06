В подмосковном Серпухове построили 11 новых котельных с 2018 года
© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев общается с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев общается с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На территории городского округа Серпухов Московской области с 2018 года было возведено 11 новых котельных, пять котельных реконструировали, еще семь - переоборудовали, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Там отметили, что работы велись в рамках концессионного соглашения с "Газпром теплоэнерго Московская область". Пять лет назад износ объектов теплоснабжения округа составлял 59%, тепловых сетей - 57%. На данный момент полностью завершена модернизация инфраструктуры в рамках соглашения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе.
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"Я очень надеюсь, что в ваших домах также тепло, как в этой котельной. Газпром - наш большой надежный партнер. Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и еще ряд городов зависят от этого партнерства. Мы пригласили вас, чтобы рассказать о реконструкции, которая ведется в Серпухове. Весной тоже были здесь, запускали котельную. Всего построили 11 новых, а в общей сложности ввели 34 объекта теплоэнергетики", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
По данным пресс-службы, котельная №33 начала работу после реконструкции в 2021 году. В ней установили четыре новых котла, заменили теплообменники, трубопроводы, насосное оборудование, газораспределительные устройства.
Всего в регионе в 2023 году построено 26 котельных, 10 реконструировано и еще пять модернизировано.