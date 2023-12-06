https://ria.ru/20231206/kontrakt-1914237255.html
В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым
В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым - РИА Новости, 06.12.2023
В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым
Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:22
2023-12-06T23:22
2023-12-06T23:22
шоубиз
александр васильев (историк моды)
мгу имени м. в. ломоносова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786555995_0:56:2842:1654_1920x0_80_0_0_6aa7f957f89621212b88967eec2e8025.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды" философского факультета МГУ, его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета. "Александр Александрович Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды", его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет", - говорится в сообщении. Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев читал лекцию студентам МГУ на программе "Теория и индустрия моды".
https://ria.ru/20231013/vasilev-1902516378.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786555995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ba85da97615d7f1e3c95c38b037f319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр васильев (историк моды), мгу имени м. в. ломоносова, общество
Шоубиз, Александр Васильев (историк моды), МГУ имени М. В. Ломоносова, Общество
В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым
МГУ: контракт с Василевым закончится 31 декабря и далее продлеваться не будет