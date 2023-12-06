https://ria.ru/20231206/kontrakt-1914237255.html

В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым

В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым - РИА Новости, 06.12.2023

В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым

Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:22

2023-12-06T23:22

2023-12-06T23:22

шоубиз

александр васильев (историк моды)

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды" философского факультета МГУ, его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета. "Александр Александрович Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды", его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет", - говорится в сообщении. Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев читал лекцию студентам МГУ на программе "Теория и индустрия моды".

https://ria.ru/20231013/vasilev-1902516378.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр васильев (историк моды), мгу имени м. в. ломоносова, общество