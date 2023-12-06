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В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым - РИА Новости, 06.12.2023
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Шоубиз
 
23:22 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/kontrakt-1914237255.html
В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым
В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым - РИА Новости, 06.12.2023
В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым
Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:22
2023-12-06T23:22
шоубиз
александр васильев (историк моды)
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды" философского факультета МГУ, его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета. "Александр Александрович Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды", его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет", - говорится в сообщении. Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев читал лекцию студентам МГУ на программе "Теория и индустрия моды".
https://ria.ru/20231013/vasilev-1902516378.html
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александр васильев (историк моды), мгу имени м. в. ломоносова, общество
Шоубиз, Александр Васильев (историк моды), МГУ имени М. В. Ломоносова, Общество
В МГУ не планируют продлевать контракт с историком моды Васильевым

МГУ: контракт с Василевым закончится 31 декабря и далее продлеваться не будет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев
Бывший ведущий программы Модный приговор Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды" философского факультета МГУ, его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.
«
"Александр Александрович Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды", его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев читал лекцию студентам МГУ на программе "Теория и индустрия моды".
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ШоубизАлександр Васильев (историк моды)МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
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