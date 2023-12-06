Рейтинг@Mail.ru
США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/konferentsiya-1914007360.html
США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК
США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК - РИА Новости, 06.12.2023
США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК
США и Украина 6-7 декабря проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:36
2023-12-06T00:36
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
андрей ермак
рустем умеров
politico
министерство обороны сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США и Украина 6-7 декабря проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности. Как заявили в этой связи в Белом доме, мероприятие позволит представителям ВПК обеих стран обсудить возможности для налаживания совместного производства и иных форматов сотрудничества на Украине. С американской стороны ожидается участие представителей Совета национальной безопасности США, министерства торговли, Пентагона и госдепартамента. С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса Владимира Зеленского, а также министерств обороны, стратегической промышленности и иностранных дел. Делегацию Киева возглавит советник Зеленского Андрей Ермак, в нее также войдет глава МО Украины Рустем Умеров. В совокупности площадка мероприятия, как ожидают в Вашингтоне, в предстоящие два дня объединит порядка 350 человек. Согласно ожиданиям Вашингтона, мероприятие планируется провести в продолжение "усилия правительства США, нацеленных на то, чтобы заметно нарастить производство вооружений для поддержки Украины". Как отмечает в своей обзорной статье газета Politico, предстоящие консультации окажут серьезное влияние не только на ход боевых действий на Украине, но также на возможности Киева производить оружие в ближайшие годы. Издание констатирует, что украинский конфликт "зашел в тупик", из-за чего обеспокоенность относительно перспектив дальнейшей военной поддержки Киева растет. "Данная встреча, скорее всего, станет барометром того, как поддержка Украины будет выглядеть в предстоящие месяцы и годы", - говорится в материале Politico.
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913970814.html
https://ria.ru/20231206/senat_ssha-1914007011.html
украина
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, politico, министерство обороны сша, сша, в мире
Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Politico, Министерство обороны США, США, В мире
США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК

США и Украина 6-7 декабря проведут конференцию по вопросам развития ВПК

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США и Украина 6-7 декабря проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности.
Как заявили в этой связи в Белом доме, мероприятие позволит представителям ВПК обеих стран обсудить возможности для налаживания совместного производства и иных форматов сотрудничества на Украине. С американской стороны ожидается участие представителей Совета национальной безопасности США, министерства торговли, Пентагона и госдепартамента.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Минфин США заявил, что его поддержка имеет критическое значение для Украины
Вчера, 18:57
С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса Владимира Зеленского, а также министерств обороны, стратегической промышленности и иностранных дел. Делегацию Киева возглавит советник Зеленского Андрей Ермак, в нее также войдет глава МО Украины Рустем Умеров. В совокупности площадка мероприятия, как ожидают в Вашингтоне, в предстоящие два дня объединит порядка 350 человек.
Согласно ожиданиям Вашингтона, мероприятие планируется провести в продолжение "усилия правительства США, нацеленных на то, чтобы заметно нарастить производство вооружений для поддержки Украины".
Как отмечает в своей обзорной статье газета Politico, предстоящие консультации окажут серьезное влияние не только на ход боевых действий на Украине, но также на возможности Киева производить оружие в ближайшие годы. Издание констатирует, что украинский конфликт "зашел в тупик", из-за чего обеспокоенность относительно перспектив дальнейшей военной поддержки Киева растет.
"Данная встреча, скорее всего, станет барометром того, как поддержка Украины будет выглядеть в предстоящие месяцы и годы", - говорится в материале Politico.
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Лидер республиканцев в сенате США призвал не поддерживать помощь Украине
00:28
 
УкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРустем УмеровPoliticoМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала