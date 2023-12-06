США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК
США и Украина 6-7 декабря проведут конференцию по вопросам развития ВПК
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США и Украина 6-7 декабря проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности.
Как заявили в этой связи в Белом доме, мероприятие позволит представителям ВПК обеих стран обсудить возможности для налаживания совместного производства и иных форматов сотрудничества на Украине. С американской стороны ожидается участие представителей Совета национальной безопасности США, министерства торговли, Пентагона и госдепартамента.
С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса Владимира Зеленского, а также министерств обороны, стратегической промышленности и иностранных дел. Делегацию Киева возглавит советник Зеленского Андрей Ермак, в нее также войдет глава МО Украины Рустем Умеров. В совокупности площадка мероприятия, как ожидают в Вашингтоне, в предстоящие два дня объединит порядка 350 человек.
Согласно ожиданиям Вашингтона, мероприятие планируется провести в продолжение "усилия правительства США, нацеленных на то, чтобы заметно нарастить производство вооружений для поддержки Украины".
Как отмечает в своей обзорной статье газета Politico, предстоящие консультации окажут серьезное влияние не только на ход боевых действий на Украине, но также на возможности Киева производить оружие в ближайшие годы. Издание констатирует, что украинский конфликт "зашел в тупик", из-за чего обеспокоенность относительно перспектив дальнейшей военной поддержки Киева растет.
"Данная встреча, скорее всего, станет барометром того, как поддержка Украины будет выглядеть в предстоящие месяцы и годы", - говорится в материале Politico.