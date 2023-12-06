https://ria.ru/20231206/konferentsiya-1914007360.html

США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК

США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК - РИА Новости, 06.12.2023

США и Украина проведут конференцию по вопросам развития ВПК

США и Украина 6-7 декабря проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T00:36

2023-12-06T00:36

2023-12-06T00:36

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

андрей ермак

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США и Украина 6-7 декабря проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности. Как заявили в этой связи в Белом доме, мероприятие позволит представителям ВПК обеих стран обсудить возможности для налаживания совместного производства и иных форматов сотрудничества на Украине. С американской стороны ожидается участие представителей Совета национальной безопасности США, министерства торговли, Пентагона и госдепартамента. С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса Владимира Зеленского, а также министерств обороны, стратегической промышленности и иностранных дел. Делегацию Киева возглавит советник Зеленского Андрей Ермак, в нее также войдет глава МО Украины Рустем Умеров. В совокупности площадка мероприятия, как ожидают в Вашингтоне, в предстоящие два дня объединит порядка 350 человек. Согласно ожиданиям Вашингтона, мероприятие планируется провести в продолжение "усилия правительства США, нацеленных на то, чтобы заметно нарастить производство вооружений для поддержки Украины". Как отмечает в своей обзорной статье газета Politico, предстоящие консультации окажут серьезное влияние не только на ход боевых действий на Украине, но также на возможности Киева производить оружие в ближайшие годы. Издание констатирует, что украинский конфликт "зашел в тупик", из-за чего обеспокоенность относительно перспектив дальнейшей военной поддержки Киева растет. "Данная встреча, скорее всего, станет барометром того, как поддержка Украины будет выглядеть в предстоящие месяцы и годы", - говорится в материале Politico.

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913970814.html

https://ria.ru/20231206/senat_ssha-1914007011.html

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украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, politico, министерство обороны сша, сша, в мире