Москвичей предупредили о больших колебаниях температуры зимой
Вильфанд предупредил москвичей о больших колебаниях температуры этой зимой
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Люди зимой. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Зима в Москве будет очень неоднородной, с большим количеством морозных дней и оттепелей, эти процессы могут начаться с середины следующей недели, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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"До конца этой недели, до понедельника и вторника (следующей недели - ред.) погода холодная, по предварительным расчётам просто аномалии будут чуть меньше. Не 8-9 градусов, а минус 5 градусов, всё равно холодная погода. Начиная с 13-14 числа вероятны те процессы, о которых метеорологи постоянно предупреждают. Нынешняя зима прогнозируется очень неоднородной", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
По его словам, зимой 2023-2024 годов в Москве прогнозируется как большое количество дней с морозной погодой и температурой ниже минус 15 градусов, а также большее количество оттепелей, то есть "очень большие колебания".
При этом, по его словам, до конца недели практически во всех регионах России температура будет держаться на 7-14 градусов ниже нормы, чуть теплее будет только в Черноземье. На северо-востоке Центрального федерального округа ожидаются температуры на 16-18 градусов ниже нормы, а в Поволжье – на 14-21 градус.
В северной части Урала температура воздуха упадет до минус 44 - минус 47 градусов, а на юге – до минус 30 - минус 38 градусов. На юге Сибири температуры будут достигать минус 34 - минус 41 градуса. В Якутии минимальная температура составит минус 56 градусов, в Магаданской области и на Чукотке – до минус 46 градусов.
При этом в начале следующей недели, уточнил Вильфанд, резкого повышения температуры ожидать не стоит.