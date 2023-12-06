Рейтинг@Mail.ru
Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон" - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
04:23 06.12.2023 (обновлено: 09:59 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/khabarovsk-1914016432.html
Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"
Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон" - РИА Новости, 06.12.2023
Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"
Центр космической связи "Хабаровск" расширят в течение ближайших двух лет группами спутников "Гонец" и "Марафон", сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:23
2023-12-06T09:59
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
фгуп "космическая связь"
сколково
россия
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914043875_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f470cb1b89722dcb5448fd98c11996a5.jpg
ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Центр космической связи "Хабаровск" расширят в течение ближайших двух лет группами спутников "Гонец" и "Марафон", сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Центр космической связи "Хабаровск" - один из пяти в России и крупнейший передовой телепорт на Дальнем Востоке. Отсюда ведется управление несколькими спутниками "Экспресс", обеспечиваются интернетом и связью по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства" некоторые отдаленные населенные пункты Хабаровского края. "Вопросы сотрудничества в ноябре мы обсуждали с руководством ФГУП "Космическая связь" в центре "Сколково". Договорились, что хабаровский филиал будет расширяться. В ближайшие два года здесь планируется увеличить площади, построить новые аппаратные, центр управления еще двумя группировками спутников - "Гонец" и "Марафон", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в филиале монтируются новые антенны полностью из российских комплектующих. Центральное место во взаимодействии правительства Хабаровского края и госкомпании занимает вопрос обеспечения отдаленных и труднодоступных территорий качественной связью, обратил внимание губернатор. "За счет краевого бюджета высокоскоростной интернет и связь появятся в трех северных районах: Охотском, Аяно-Майской и Тугуро-Чумиканском. Работу начнем в следующем году. Это хорошая альтернатива, временная мера, которая обеспечит людей качественной услугой на годы вперед. Оптоволокно – долгосрочная перспектива, мы работаем в этом направлении. Но связь людям нужна уже сегодня", - заключил Дегтярев.
https://ria.ru/20231130/sfera-1912833704.html
https://ria.ru/20231126/soyuz-21b-1911877988.html
хабаровский край
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914043875_46:0:1183:853_1920x0_80_0_0_87194e76f7e685944e663f9e2b80df8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, михаил дегтярев, фгуп "космическая связь", сколково, россия, дальний восток
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, ФГУП "Космическая связь", Сколково, Россия, Дальний Восток
Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"

Центр космосвязи "Хабаровск" за два года расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского краяЦентр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"
Центр космической связи Хабаровск расширят спутниками Гонец и Марафон - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края
Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Центр космической связи "Хабаровск" расширят в течение ближайших двух лет группами спутников "Гонец" и "Марафон", сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Центр космической связи "Хабаровск" - один из пяти в России и крупнейший передовой телепорт на Дальнем Востоке. Отсюда ведется управление несколькими спутниками "Экспресс", обеспечиваются интернетом и связью по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства" некоторые отдаленные населенные пункты Хабаровского края.
Пуск РН Союз с первым спутником группировки Сфера — Скиф-Д - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"
30 ноября, 10:54
"Вопросы сотрудничества в ноябре мы обсуждали с руководством ФГУП "Космическая связь" в центре "Сколково". Договорились, что хабаровский филиал будет расширяться. В ближайшие два года здесь планируется увеличить площади, построить новые аппаратные, центр управления еще двумя группировками спутников - "Гонец" и "Марафон", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в филиале монтируются новые антенны полностью из российских комплектующих.
Центральное место во взаимодействии правительства Хабаровского края и госкомпании занимает вопрос обеспечения отдаленных и труднодоступных территорий качественной связью, обратил внимание губернатор.
"За счет краевого бюджета высокоскоростной интернет и связь появятся в трех северных районах: Охотском, Аяно-Майской и Тугуро-Чумиканском. Работу начнем в следующем году. Это хорошая альтернатива, временная мера, которая обеспечит людей качественной услугой на годы вперед. Оптоволокно – долгосрочная перспектива, мы работаем в этом направлении. Но связь людям нужна уже сегодня", - заключил Дегтярев.
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником
26 ноября, 00:17
 
Хабаровский крайХабаровский крайМихаил ДегтяревФГУП "Космическая связь"СколковоРоссияДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала