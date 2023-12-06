Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"
Центр космосвязи "Хабаровск" за два года расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского краяЦентр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края
Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"
ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Центр космической связи "Хабаровск" расширят в течение ближайших двух лет группами спутников "Гонец" и "Марафон", сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Центр космической связи "Хабаровск" - один из пяти в России и крупнейший передовой телепорт на Дальнем Востоке. Отсюда ведется управление несколькими спутниками "Экспресс", обеспечиваются интернетом и связью по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства" некоторые отдаленные населенные пункты Хабаровского края.
"Вопросы сотрудничества в ноябре мы обсуждали с руководством ФГУП "Космическая связь" в центре "Сколково". Договорились, что хабаровский филиал будет расширяться. В ближайшие два года здесь планируется увеличить площади, построить новые аппаратные, центр управления еще двумя группировками спутников - "Гонец" и "Марафон", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в филиале монтируются новые антенны полностью из российских комплектующих.
Центральное место во взаимодействии правительства Хабаровского края и госкомпании занимает вопрос обеспечения отдаленных и труднодоступных территорий качественной связью, обратил внимание губернатор.
"За счет краевого бюджета высокоскоростной интернет и связь появятся в трех северных районах: Охотском, Аяно-Майской и Тугуро-Чумиканском. Работу начнем в следующем году. Это хорошая альтернатива, временная мера, которая обеспечит людей качественной услугой на годы вперед. Оптоволокно – долгосрочная перспектива, мы работаем в этом направлении. Но связь людям нужна уже сегодня", - заключил Дегтярев.