https://ria.ru/20231206/khabarovsk-1914016432.html

Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"

Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон" - РИА Новости, 06.12.2023

Центр космической связи "Хабаровск" расширят спутниками "Гонец" и "Марафон"

Центр космической связи "Хабаровск" расширят в течение ближайших двух лет группами спутников "Гонец" и "Марафон", сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:23

2023-12-06T04:23

2023-12-06T09:59

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

фгуп "космическая связь"

сколково

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дальний восток

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ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Центр космической связи "Хабаровск" расширят в течение ближайших двух лет группами спутников "Гонец" и "Марафон", сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Центр космической связи "Хабаровск" - один из пяти в России и крупнейший передовой телепорт на Дальнем Востоке. Отсюда ведется управление несколькими спутниками "Экспресс", обеспечиваются интернетом и связью по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства" некоторые отдаленные населенные пункты Хабаровского края. "Вопросы сотрудничества в ноябре мы обсуждали с руководством ФГУП "Космическая связь" в центре "Сколково". Договорились, что хабаровский филиал будет расширяться. В ближайшие два года здесь планируется увеличить площади, построить новые аппаратные, центр управления еще двумя группировками спутников - "Гонец" и "Марафон", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в филиале монтируются новые антенны полностью из российских комплектующих. Центральное место во взаимодействии правительства Хабаровского края и госкомпании занимает вопрос обеспечения отдаленных и труднодоступных территорий качественной связью, обратил внимание губернатор. "За счет краевого бюджета высокоскоростной интернет и связь появятся в трех северных районах: Охотском, Аяно-Майской и Тугуро-Чумиканском. Работу начнем в следующем году. Это хорошая альтернатива, временная мера, которая обеспечит людей качественной услугой на годы вперед. Оптоволокно – долгосрочная перспектива, мы работаем в этом направлении. Но связь людям нужна уже сегодня", - заключил Дегтярев.

https://ria.ru/20231130/sfera-1912833704.html

https://ria.ru/20231126/soyuz-21b-1911877988.html

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хабаровский край, михаил дегтярев, фгуп "космическая связь", сколково, россия, дальний восток