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Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ - РИА Новости, 06.12.2023
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Туризм
 
14:34 06.12.2023 (обновлено: 15:14 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/kavkaz-1914118654.html
Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ
Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ - РИА Новости, 06.12.2023
Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ
Эксперты рассказали о самых востребованных турах на новогодние каникулы на Северный Кавказ, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:34
2023-12-06T15:14
туризм
новости - туризм
северный кавказ
краснодарский край
сочи
сергей ромашкин
coral travel
интурист
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Эксперты рассказали о самых востребованных турах на новогодние каникулы на Северный Кавказ, сообщает АТОР."Спрос на Новый год в регионы Северного Кавказа менее активный, чем летом. Зима – всегда низкий сезон, но при этом активизируются любители горных лыж", – констатирует директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин обращает внимание на более скромные возможности туристической инфраструктуры регионов Северного Кавказа. "Встреча Нового года подразумевает праздничную и комфортную обстановку. Желательно, чтобы еще можно было выйти и куда-то прогуляться за пределами отеля. Особенно к таким вещам чувствительны жители московского региона. Поэтому с большей долей вероятности они поедут в Сочи или другие курорты Краснодарского края, чем, например, в Дагестан", – поясняет Ромашкин.Впрочем, как полагают в "Русском Экспрессе", время для оживления продаж экскурсионных туров на Северный Кавказ еще есть.По информации экспертов "Интуриста", экскурсионную новогоднюю историю в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне хорошо дополняют горнолыжные курорты. "При наличии свободного времени туристы могут отправиться на "Ведучи" в Чечне или "Цей" в Северной Осетии", – отметили в компании.По оценкам экспертов, события в Дагестане, связанные с инцидентом в аэропорту Махачкалы, не повлияли на спрос в разрезе новогодних продаж. На Новый год республика в фаворитах бронирований среди направлений Северного Кавказа у FUN&amp;SUN, PEGAS Touristik, "Русский Экспресс" и “Алеан”.На втором месте по популярности – Северная Осетия, на третьем – комбинированные программы “Чечня – Ингушетия – Северная Осетия – Кабардино-Балкария” со стартом в Кавказских Минеральных Водах и во Владикавказе."Туристы все больше хотят в одной поездке увидеть сразу несколько регионов, поэтому увеличился спрос на комбинированные программы. С логистикой и организацией перелетов нет никаких проблем. Можно прилететь в один регион и улететь из другого", – резюмируют в "Русском Экспрессе".У "Интуриста" программа "Новый год на Кавказе" (6 дней) стоит от 48 350 рублей на двоих без перелета. У Coral Travel тур "Новогодняя сказка в Дагестане" (5 дней) обойдется от 74 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. У FUN&amp;SUN путевку "Новогодние каникулы в Дагестане + Горы" можно купить за 120 тысяч рублей на двоих с авиаперелетом на блочной перевозке. У “Алеан” стоимость новогодних туров по Северному Кавказу начинается от 67 800 рублей на двоих на пять дней без авиаперелета.
https://ria.ru/20231206/murmansk-1914044256.html
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новости - туризм, северный кавказ, краснодарский край, сочи, сергей ромашкин, coral travel, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Северный Кавказ, Краснодарский край, Сочи, Сергей Ромашкин, Coral Travel, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ

АТОР: спрос на новогодние туры на Северный Кавказ остался на уровне 2022 года

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкНабережная реки Терек во Владикавказе
Набережная реки Терек во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Набережная реки Терек во Владикавказе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Эксперты рассказали о самых востребованных турах на новогодние каникулы на Северный Кавказ, сообщает АТОР.
"Спрос на Новый год в регионы Северного Кавказа менее активный, чем летом. Зима – всегда низкий сезон, но при этом активизируются любители горных лыж", – констатирует директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.
Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин обращает внимание на более скромные возможности туристической инфраструктуры регионов Северного Кавказа.
"Встреча Нового года подразумевает праздничную и комфортную обстановку. Желательно, чтобы еще можно было выйти и куда-то прогуляться за пределами отеля. Особенно к таким вещам чувствительны жители московского региона. Поэтому с большей долей вероятности они поедут в Сочи или другие курорты Краснодарского края, чем, например, в Дагестан", – поясняет Ромашкин.
Впрочем, как полагают в "Русском Экспрессе", время для оживления продаж экскурсионных туров на Северный Кавказ еще есть.
По информации экспертов "Интуриста", экскурсионную новогоднюю историю в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне хорошо дополняют горнолыжные курорты. "При наличии свободного времени туристы могут отправиться на "Ведучи" в Чечне или "Цей" в Северной Осетии", – отметили в компании.
По оценкам экспертов, события в Дагестане, связанные с инцидентом в аэропорту Махачкалы, не повлияли на спрос в разрезе новогодних продаж. На Новый год республика в фаворитах бронирований среди направлений Северного Кавказа у FUN&SUN, PEGAS Touristik, "Русский Экспресс" и “Алеан”.
На втором месте по популярности – Северная Осетия, на третьем – комбинированные программы “Чечня – Ингушетия – Северная Осетия – Кабардино-Балкария” со стартом в Кавказских Минеральных Водах и во Владикавказе.
"Туристы все больше хотят в одной поездке увидеть сразу несколько регионов, поэтому увеличился спрос на комбинированные программы. С логистикой и организацией перелетов нет никаких проблем. Можно прилететь в один регион и улететь из другого", – резюмируют в "Русском Экспрессе".
У "Интуриста" программа "Новый год на Кавказе" (6 дней) стоит от 48 350 рублей на двоих без перелета. У Coral Travel тур "Новогодняя сказка в Дагестане" (5 дней) обойдется от 74 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. У FUN&SUN путевку "Новогодние каникулы в Дагестане + Горы" можно купить за 120 тысяч рублей на двоих с авиаперелетом на блочной перевозке. У “Алеан” стоимость новогодних туров по Северному Кавказу начинается от 67 800 рублей на двоих на пять дней без авиаперелета.
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ТуризмНовости - ТуризмСеверный КавказКраснодарский крайСочиСергей РомашкинCoral TravelИнтуристАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
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