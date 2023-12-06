https://ria.ru/20231206/kavkaz-1914118654.html

Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ

Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ - РИА Новости, 06.12.2023

Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ

Эксперты рассказали о самых востребованных турах на новогодние каникулы на Северный Кавказ, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:34

2023-12-06T14:34

2023-12-06T15:14

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Эксперты рассказали о самых востребованных турах на новогодние каникулы на Северный Кавказ, сообщает АТОР."Спрос на Новый год в регионы Северного Кавказа менее активный, чем летом. Зима – всегда низкий сезон, но при этом активизируются любители горных лыж", – констатирует директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин обращает внимание на более скромные возможности туристической инфраструктуры регионов Северного Кавказа. "Встреча Нового года подразумевает праздничную и комфортную обстановку. Желательно, чтобы еще можно было выйти и куда-то прогуляться за пределами отеля. Особенно к таким вещам чувствительны жители московского региона. Поэтому с большей долей вероятности они поедут в Сочи или другие курорты Краснодарского края, чем, например, в Дагестан", – поясняет Ромашкин.Впрочем, как полагают в "Русском Экспрессе", время для оживления продаж экскурсионных туров на Северный Кавказ еще есть.По информации экспертов "Интуриста", экскурсионную новогоднюю историю в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне хорошо дополняют горнолыжные курорты. "При наличии свободного времени туристы могут отправиться на "Ведучи" в Чечне или "Цей" в Северной Осетии", – отметили в компании.По оценкам экспертов, события в Дагестане, связанные с инцидентом в аэропорту Махачкалы, не повлияли на спрос в разрезе новогодних продаж. На Новый год республика в фаворитах бронирований среди направлений Северного Кавказа у FUN&SUN, PEGAS Touristik, "Русский Экспресс" и “Алеан”.На втором месте по популярности – Северная Осетия, на третьем – комбинированные программы “Чечня – Ингушетия – Северная Осетия – Кабардино-Балкария” со стартом в Кавказских Минеральных Водах и во Владикавказе."Туристы все больше хотят в одной поездке увидеть сразу несколько регионов, поэтому увеличился спрос на комбинированные программы. С логистикой и организацией перелетов нет никаких проблем. Можно прилететь в один регион и улететь из другого", – резюмируют в "Русском Экспрессе".У "Интуриста" программа "Новый год на Кавказе" (6 дней) стоит от 48 350 рублей на двоих без перелета. У Coral Travel тур "Новогодняя сказка в Дагестане" (5 дней) обойдется от 74 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. У FUN&SUN путевку "Новогодние каникулы в Дагестане + Горы" можно купить за 120 тысяч рублей на двоих с авиаперелетом на блочной перевозке. У “Алеан” стоимость новогодних туров по Северному Кавказу начинается от 67 800 рублей на двоих на пять дней без авиаперелета.

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новости - туризм, северный кавказ, краснодарский край, сочи, сергей ромашкин, coral travel, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм