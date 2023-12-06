https://ria.ru/20231206/kartofel-1914163084.html

Орловский Народный фронт передал в зону СВО грузовик картофеля и печку

Орловский Народный фронт передал в зону СВО грузовик картофеля и печку - РИА Новости, 06.12.2023

Орловский Народный фронт передал в зону СВО грузовик картофеля и печку

Орловский Народный фронт передал грузовик с шестью тоннами картофеля и печку в зону СВО. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:54

2023-12-06T16:54

2023-12-06T16:54

надежные люди

общество

орловская область

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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал грузовик с шестью тоннами картофеля и печку в зону СВО. "В этот раз мы с ними погрузили и отправили на фронт грузовик 6 тонн картошки, а также для ребят была сварена угольная печка. В дальнейшем она будет обогревать баню, ну и сердца наших добровольцев", - сообщили в Telegram-канале орловского отделения Народного фронта. Местный предприниматель Александр Серёгин, который состоит в Народном фронте, рассказал, что в зону СВО было направлено более 100 тонн картошки. Кроме того, по словам бизнесмена, бойцам была необходима буржуйка для бани. С подобным запросом волонтёры сталкиваются не впервые, но иногда от солдат поступают и более необычные просьбы. В понедельник Народный фронт отправил в зону СВО баню-бочку. "На нашу просьбу сразу же откликнулись партнеры "Все для Победы", в кратчайшие сроки собрали бочку и загрузили в грузовик для передачи на передовую. Нашим солдатам это будет прекрасное подспорье в зимний период времени. Баня удобна для перевозок и полностью готова к использованию. Защитники поблагодарили наших партнеров, которые изготовили баню-бочку, и нас за очередную гуманитарную помощь", — рассказали в орловском отделении Народного фронта.

https://ria.ru/20231204/gruz-1913732781.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, орловская область