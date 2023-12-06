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Орловский Народный фронт передал в зону СВО грузовик картофеля и печку - РИА Новости, 06.12.2023
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16:54 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/kartofel-1914163084.html
Орловский Народный фронт передал в зону СВО грузовик картофеля и печку
Орловский Народный фронт передал в зону СВО грузовик картофеля и печку - РИА Новости, 06.12.2023
Орловский Народный фронт передал в зону СВО грузовик картофеля и печку
Орловский Народный фронт передал грузовик с шестью тоннами картофеля и печку в зону СВО. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:54
2023-12-06T16:54
надежные люди
общество
орловская область
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал грузовик с шестью тоннами картофеля и печку в зону СВО. "В этот раз мы с ними погрузили и отправили на фронт грузовик 6 тонн картошки, а также для ребят была сварена угольная печка. В дальнейшем она будет обогревать баню, ну и сердца наших добровольцев", - сообщили в Telegram-канале орловского отделения Народного фронта. Местный предприниматель Александр Серёгин, который состоит в Народном фронте, рассказал, что в зону СВО было направлено более 100 тонн картошки. Кроме того, по словам бизнесмена, бойцам была необходима буржуйка для бани. С подобным запросом волонтёры сталкиваются не впервые, но иногда от солдат поступают и более необычные просьбы. В понедельник Народный фронт отправил в зону СВО баню-бочку. "На нашу просьбу сразу же откликнулись партнеры "Все для Победы", в кратчайшие сроки собрали бочку и загрузили в грузовик для передачи на передовую. Нашим солдатам это будет прекрасное подспорье в зимний период времени. Баня удобна для перевозок и полностью готова к использованию. Защитники поблагодарили наших партнеров, которые изготовили баню-бочку, и нас за очередную гуманитарную помощь", — рассказали в орловском отделении Народного фронта.
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общество, орловская область
Надежные люди, Общество, Орловская область
Орловский Народный фронт передал в зону СВО грузовик картофеля и печку

Орловский Народный фронт отправил в зону СВО шесть тонн картофеля и печку

© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Орловской областиОрловский Народный фронт передал грузовик картофеля и печку в зону СВО
Орловский Народный фронт передал грузовик картофеля и печку в зону СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Орловской области
Орловский Народный фронт передал грузовик картофеля и печку в зону СВО
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал грузовик с шестью тоннами картофеля и печку в зону СВО.
«
"В этот раз мы с ними погрузили и отправили на фронт грузовик 6 тонн картошки, а также для ребят была сварена угольная печка. В дальнейшем она будет обогревать баню, ну и сердца наших добровольцев", - сообщили в Telegram-канале орловского отделения Народного фронта.
Местный предприниматель Александр Серёгин, который состоит в Народном фронте, рассказал, что в зону СВО было направлено более 100 тонн картошки.
Кроме того, по словам бизнесмена, бойцам была необходима буржуйка для бани. С подобным запросом волонтёры сталкиваются не впервые, но иногда от солдат поступают и более необычные просьбы. В понедельник Народный фронт отправил в зону СВО баню-бочку.
«
"На нашу просьбу сразу же откликнулись партнеры "Все для Победы", в кратчайшие сроки собрали бочку и загрузили в грузовик для передачи на передовую. Нашим солдатам это будет прекрасное подспорье в зимний период времени. Баня удобна для перевозок и полностью готова к использованию. Защитники поблагодарили наших партнеров, которые изготовили баню-бочку, и нас за очередную гуманитарную помощь", — рассказали в орловском отделении Народного фронта.
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Надежные людиОбществоОрловская область
 
 
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