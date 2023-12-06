https://ria.ru/20231206/kadrovyy_golod-1914006353.html
Росконгресс сопоставил будущий кадровый голод в мире с населением Германии
Росконгресс сопоставил будущий кадровый голод в мире с населением Германии - РИА Новости, 06.12.2023
Росконгресс сопоставил будущий кадровый голод в мире с населением Германии
Кадровый голод становится глобальной проблемой - нехватка квалифицированных специалистов в мире в разных отраслях к 2030 году достигнет 85 миллионов человек,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:12
2023-12-06T00:12
2023-12-06T00:12
оон
германия
индия
китай
оэср
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кадровый голод становится глобальной проблемой - нехватка квалифицированных специалистов в мире в разных отраслях к 2030 году достигнет 85 миллионов человек, что примерно соответствует численности населения Германии, говорится в докладе Росконгресса "Кадровый голод: почему мировой экономике не хватает людей", с которым ознакомились РИА Новости. "Проблема нехватки трудовых ресурсов носит глобальный характер. В течение многих лет она зачастую решалась путем переноса производства в страны с более низкой стоимостью рабочей силы. Однако сейчас даже такие производственные центры, как Китай и Тайвань, Индия, Бангладеш и Вьетнам, наряду с Аргентиной, Колумбией и Турцией, сталкиваются с нехваткой рабочей силы и несоответствием уровня квалификации, что угрожает целому ряду отраслей", - говорится в докладе. "При общемировой тенденции снижения рождаемости дефицит рабочей силы будет сохраняться. По некоторым оценкам, к 2030 году во всем мире из-за нехватки квалифицированных специалистов могут остаться незанятыми более 85 млн рабочих мест, что примерно соответствует населению Германии", - отмечают авторы. Эксперты подчеркивают, что численность населения Земли, по оценкам ООН, уже превысила 8 миллиардов человек, однако проблема дефицита кадров уже наблюдается как в развитых, так и в развивающихся странах и имеет серьезные последствия для мировой экономики. В документе приводятся данные ОЭСР, согласно которым более 70% компаний в 40 странах мира испытывают кадровый голод. Одной из главных причин дефицита являются демографические факторы, в первую очередь старение населения. В развитых странах, таких как США, Канада, Италия, Германия, Япония, Австралия, Великобритания и Франция, поколение "бэби бумеров" стареет и уходит на пенсию. Кроме того, образование людей часто не соответствует требуемым рынком навыкам. Нехватка квалифицированных кадров наблюдается даже в Индии, где общее предложение рабочей силы пока растет быстрее, чем спрос. Сильнее всего кадровый голод ощущается в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, наука, технологии, особенно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инженерия и математика. При этом технологические изменения и, в частности, внедрение искусственного интеллекта, не оправдывают возложенных на них в этой части надежд. "Технологические инновации сами по себе будут стимулировать спрос на работников. По оценкам ВЭФ, к 2025 году из-за развития ИИ и автоматизации появится по меньшей мере на 12 млн рабочих мест больше, чем будет ликвидировано в силу этих причин: 85 млн рабочих мест будут сокращены, однако 97 млн новых рабочих мест будет создано в 26 странах", - говорится в докладе.
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оон, германия, индия, китай, оэср
ООН, Германия, Индия, Китай, ОЭСР
Росконгресс сопоставил будущий кадровый голод в мире с населением Германии
Росконгресс: кадровый голод в мире к 2030 году будет сопоставим с населением ФРГ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кадровый голод становится глобальной проблемой - нехватка квалифицированных специалистов в мире в разных отраслях к 2030 году достигнет 85 миллионов человек, что примерно соответствует численности населения Германии, говорится в докладе Росконгресса "Кадровый голод: почему мировой экономике не хватает людей", с которым ознакомились РИА Новости.
«
"Проблема нехватки трудовых ресурсов носит глобальный характер. В течение многих лет она зачастую решалась путем переноса производства в страны с более низкой стоимостью рабочей силы. Однако сейчас даже такие производственные центры, как Китай и Тайвань, Индия, Бангладеш и Вьетнам, наряду с Аргентиной, Колумбией и Турцией, сталкиваются с нехваткой рабочей силы и несоответствием уровня квалификации, что угрожает целому ряду отраслей", - говорится в докладе.
"При общемировой тенденции снижения рождаемости дефицит рабочей силы будет сохраняться. По некоторым оценкам, к 2030 году во всем мире из-за нехватки квалифицированных специалистов могут остаться незанятыми более 85 млн рабочих мест, что примерно соответствует населению Германии", - отмечают авторы.
Эксперты подчеркивают, что численность населения Земли
, по оценкам ООН
, уже превысила 8 миллиардов человек, однако проблема дефицита кадров уже наблюдается как в развитых, так и в развивающихся странах и имеет серьезные последствия для мировой экономики. В документе приводятся данные ОЭСР
, согласно которым более 70% компаний в 40 странах мира испытывают кадровый голод.
Одной из главных причин дефицита являются демографические факторы, в первую очередь старение населения. В развитых странах, таких как США
, Канада
, Италия
, Германия, Япония
, Австралия
, Великобритания
и Франция
, поколение "бэби бумеров" стареет и уходит на пенсию. Кроме того, образование людей часто не соответствует требуемым рынком навыкам. Нехватка квалифицированных кадров наблюдается даже в Индии, где общее предложение рабочей силы пока растет быстрее, чем спрос.
Сильнее всего кадровый голод ощущается в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, наука, технологии, особенно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инженерия и математика.
При этом технологические изменения и, в частности, внедрение искусственного интеллекта, не оправдывают возложенных на них в этой части надежд. "Технологические инновации сами по себе будут стимулировать спрос на работников. По оценкам ВЭФ, к 2025 году из-за развития ИИ и автоматизации появится по меньшей мере на 12 млн рабочих мест больше, чем будет ликвидировано в силу этих причин: 85 млн рабочих мест будут сокращены, однако 97 млн новых рабочих мест будет создано в 26 странах", - говорится в докладе.
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