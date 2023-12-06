https://ria.ru/20231206/kadrovyy_golod-1914006353.html

Росконгресс сопоставил будущий кадровый голод в мире с населением Германии

Росконгресс сопоставил будущий кадровый голод в мире с населением Германии - РИА Новости, 06.12.2023

Росконгресс сопоставил будущий кадровый голод в мире с населением Германии

Кадровый голод становится глобальной проблемой - нехватка квалифицированных специалистов в мире в разных отраслях к 2030 году достигнет 85 миллионов человек,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T00:12

2023-12-06T00:12

2023-12-06T00:12

оон

германия

индия

китай

оэср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599982532_291:0:3071:1564_1920x0_80_0_0_d2dcf0c07c9c1e6c866970d9d2daf02c.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кадровый голод становится глобальной проблемой - нехватка квалифицированных специалистов в мире в разных отраслях к 2030 году достигнет 85 миллионов человек, что примерно соответствует численности населения Германии, говорится в докладе Росконгресса "Кадровый голод: почему мировой экономике не хватает людей", с которым ознакомились РИА Новости. "Проблема нехватки трудовых ресурсов носит глобальный характер. В течение многих лет она зачастую решалась путем переноса производства в страны с более низкой стоимостью рабочей силы. Однако сейчас даже такие производственные центры, как Китай и Тайвань, Индия, Бангладеш и Вьетнам, наряду с Аргентиной, Колумбией и Турцией, сталкиваются с нехваткой рабочей силы и несоответствием уровня квалификации, что угрожает целому ряду отраслей", - говорится в докладе. "При общемировой тенденции снижения рождаемости дефицит рабочей силы будет сохраняться. По некоторым оценкам, к 2030 году во всем мире из-за нехватки квалифицированных специалистов могут остаться незанятыми более 85 млн рабочих мест, что примерно соответствует населению Германии", - отмечают авторы. Эксперты подчеркивают, что численность населения Земли, по оценкам ООН, уже превысила 8 миллиардов человек, однако проблема дефицита кадров уже наблюдается как в развитых, так и в развивающихся странах и имеет серьезные последствия для мировой экономики. В документе приводятся данные ОЭСР, согласно которым более 70% компаний в 40 странах мира испытывают кадровый голод. Одной из главных причин дефицита являются демографические факторы, в первую очередь старение населения. В развитых странах, таких как США, Канада, Италия, Германия, Япония, Австралия, Великобритания и Франция, поколение "бэби бумеров" стареет и уходит на пенсию. Кроме того, образование людей часто не соответствует требуемым рынком навыкам. Нехватка квалифицированных кадров наблюдается даже в Индии, где общее предложение рабочей силы пока растет быстрее, чем спрос. Сильнее всего кадровый голод ощущается в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, наука, технологии, особенно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инженерия и математика. При этом технологические изменения и, в частности, внедрение искусственного интеллекта, не оправдывают возложенных на них в этой части надежд. "Технологические инновации сами по себе будут стимулировать спрос на работников. По оценкам ВЭФ, к 2025 году из-за развития ИИ и автоматизации появится по меньшей мере на 12 млн рабочих мест больше, чем будет ликвидировано в силу этих причин: 85 млн рабочих мест будут сокращены, однако 97 млн новых рабочих мест будет создано в 26 странах", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20230630/ssha-1881481636.html

германия

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, германия, индия, китай, оэср