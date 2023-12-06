Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 06.12.2023 (обновлено: 16:01 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/izbienie-1914148083.html
В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти
В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти - РИА Новости, 06.12.2023
В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти
Суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых сотрудников полиции к срокам до восьми с половиной лет лишения свободы за избиение до РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:59
2023-12-06T16:01
происшествия
узбекистан
ташкентская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152597/13/1525971353_0:84:2478:1478_1920x0_80_0_0_528ed9522f66d455b966ddc560ca0b73.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек - РИА Новости. Суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых сотрудников полиции к срокам до восьми с половиной лет лишения свободы за избиение до смерти задержанного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда. По данным пресс-службы, 3 июня сотрудники уголовного розыска УВД Букинского района Ташкентской области с нарушением процессуального порядка доставили подозреваемого местного жителя в отделение, после допроса тот был госпитализирован и скончался в местной больнице. В рамках возбужденного уголовного дела были заключены под стражу четверо сотрудников УВД - начальник отделения уголовного розыска, двое оперативных сотрудников и инспектор по профилактике. "Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев", - сказал представитель суда. Подсудимые также были лишены права три года работать в системе органов внутренних дел. Всем четверым были предъявлены обвинения по статье "применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия". Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы на 15 лет.
https://ria.ru/20231206/napadenie-1914141544.html
узбекистан
ташкентская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152597/13/1525971353_225:0:2392:1625_1920x0_80_0_0_217d1c346546eff87c2191a7c9dced3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, узбекистан, ташкентская область
Происшествия, Узбекистан, Ташкентская область
В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти

В Узбекистане 4 полицейским дали до 8,5 года за избиение задержанного до смерти

© AP PhotoПолиция в Узбекистане
Полиция в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo
Полиция в Узбекистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 6 дек - РИА Новости. Суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых сотрудников полиции к срокам до восьми с половиной лет лишения свободы за избиение до смерти задержанного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.
По данным пресс-службы, 3 июня сотрудники уголовного розыска УВД Букинского района Ташкентской области с нарушением процессуального порядка доставили подозреваемого местного жителя в отделение, после допроса тот был госпитализирован и скончался в местной больнице. В рамках возбужденного уголовного дела были заключены под стражу четверо сотрудников УВД - начальник отделения уголовного розыска, двое оперативных сотрудников и инспектор по профилактике.
«
"Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев", - сказал представитель суда. Подсудимые также были лишены права три года работать в системе органов внутренних дел.
Всем четверым были предъявлены обвинения по статье "применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия". Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы на 15 лет.
УМВД России по Владивостоку - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Суд Приморья арестовал сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб
Вчера, 15:43
 
ПроисшествияУзбекистанТашкентская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала