https://ria.ru/20231206/izbienie-1914148083.html

В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти

В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти - РИА Новости, 06.12.2023

В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти

Суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых сотрудников полиции к срокам до восьми с половиной лет лишения свободы за избиение до РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:59

2023-12-06T15:59

2023-12-06T16:01

происшествия

узбекистан

ташкентская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152597/13/1525971353_0:84:2478:1478_1920x0_80_0_0_528ed9522f66d455b966ddc560ca0b73.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек - РИА Новости. Суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых сотрудников полиции к срокам до восьми с половиной лет лишения свободы за избиение до смерти задержанного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда. По данным пресс-службы, 3 июня сотрудники уголовного розыска УВД Букинского района Ташкентской области с нарушением процессуального порядка доставили подозреваемого местного жителя в отделение, после допроса тот был госпитализирован и скончался в местной больнице. В рамках возбужденного уголовного дела были заключены под стражу четверо сотрудников УВД - начальник отделения уголовного розыска, двое оперативных сотрудников и инспектор по профилактике. "Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев", - сказал представитель суда. Подсудимые также были лишены права три года работать в системе органов внутренних дел. Всем четверым были предъявлены обвинения по статье "применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия". Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы на 15 лет.

https://ria.ru/20231206/napadenie-1914141544.html

узбекистан

ташкентская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, узбекистан, ташкентская область