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В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти
В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти - РИА Новости, 06.12.2023
В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти
Суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых сотрудников полиции к срокам до восьми с половиной лет лишения свободы за избиение до РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:59
2023-12-06T15:59
2023-12-06T16:01
происшествия
узбекистан
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 6 дек - РИА Новости. Суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых сотрудников полиции к срокам до восьми с половиной лет лишения свободы за избиение до смерти задержанного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда. По данным пресс-службы, 3 июня сотрудники уголовного розыска УВД Букинского района Ташкентской области с нарушением процессуального порядка доставили подозреваемого местного жителя в отделение, после допроса тот был госпитализирован и скончался в местной больнице. В рамках возбужденного уголовного дела были заключены под стражу четверо сотрудников УВД - начальник отделения уголовного розыска, двое оперативных сотрудников и инспектор по профилактике. "Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев", - сказал представитель суда. Подсудимые также были лишены права три года работать в системе органов внутренних дел. Всем четверым были предъявлены обвинения по статье "применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия". Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы на 15 лет.
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происшествия, узбекистан, ташкентская область
Происшествия, Узбекистан, Ташкентская область
В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти
В Узбекистане 4 полицейским дали до 8,5 года за избиение задержанного до смерти
ТАШКЕНТ, 6 дек - РИА Новости. Суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых сотрудников полиции к срокам до восьми с половиной лет лишения свободы за избиение до смерти задержанного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.
По данным пресс-службы, 3 июня сотрудники уголовного розыска УВД Букинского района Ташкентской области с нарушением процессуального порядка доставили подозреваемого местного жителя в отделение, после допроса тот был госпитализирован и скончался в местной больнице. В рамках возбужденного уголовного дела были заключены под стражу четверо сотрудников УВД - начальник отделения уголовного розыска, двое оперативных сотрудников и инспектор по профилактике.
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"Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев", - сказал представитель суда. Подсудимые также были лишены права три года работать в системе органов внутренних дел.
Всем четверым были предъявлены обвинения по статье "применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия". Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы на 15 лет.
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