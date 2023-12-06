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Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс — один путь", пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2023
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15:48 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/italiya-1914143477.html
Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс — один путь", пишут СМИ
Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс — один путь", пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2023
Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс — один путь", пишут СМИ
Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс - один путь", соответствующая нота три дня назад была передана по дипломатическим каналам властям КНР в Пекине,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:48
2023-12-06T15:48
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РИМ, 6 дек - РИА Новости. Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс - один путь", соответствующая нота три дня назад была передана по дипломатическим каналам властям КНР в Пекине, сообщила в среду газета Corriere della Sera. Согласно информации миланского издания, этот документ появился на свет "после недель конфиденциальных переговоров и некоторого дипломатического непонимания" в соответствии с достигнутыми договоренностями, об этом публично ничего не сообщалось. Одновременно газета указала, что Рим сопроводил свое решение подтверждением стремления сохранить и укрепить стратегическое партнерство с Китаем, существующее уже более десяти лет. Corriere della Sera напомнила в этой связи, что Италия была единственной страной G7, присоединившейся к инициативе "Один пояс - один путь" "без крупных экономических выгод и со многими нежелательными политическими последствиями". В ответ на запросы СМИ представитель правительственного Дворца Киджи отказался прокомментировать сообщения о выходе Италии из китайского проекта. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни несколько раз заявлял, что правительство "оценивает возможность выхода" из китайского проекта, рассчитывая при этом и впредь иметь хорошие отношения с КНР. Подписание лидерами Китая и Италии меморандума о взаимопонимании, позволившему присоединиться Италии к данной инициативе, состоялось в марте 2019 года. Тогда Италия стала первой из стран-основательниц ЕС, официально подтвердившей готовность участвовать в проектах китайской программы инвестиций. Критика в адрес Рима в связи с подписанием меморандума прозвучала как из Брюсселя, так и из Вашингтона, где Италию предостерегли от последствий опрометчивого шага. В итоге тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте был вынужден заявить, что "это не международный договор, а необязывающее рамочное соглашение". Конте также подчеркивал, что участие Италии в новом Шелковом пути необходимо для наращивания национального экспорта в Китай, но "не несет никакой угрозы национальным интересам и полностью согласуется со стратегией ЕС". "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231114/svyazi-1909268280.html
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в мире, италия, китай
В мире, Италия, Китай
Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс — один путь", пишут СМИ

Corriere della Sera: Рим вышел из инициативы Пекина "Один пояс — один путь"

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкДворец Киджи
Дворец Киджи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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РИМ, 6 дек - РИА Новости. Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс - один путь", соответствующая нота три дня назад была передана по дипломатическим каналам властям КНР в Пекине, сообщила в среду газета Corriere della Sera.
Согласно информации миланского издания, этот документ появился на свет "после недель конфиденциальных переговоров и некоторого дипломатического непонимания" в соответствии с достигнутыми договоренностями, об этом публично ничего не сообщалось. Одновременно газета указала, что Рим сопроводил свое решение подтверждением стремления сохранить и укрепить стратегическое партнерство с Китаем, существующее уже более десяти лет.
Corriere della Sera напомнила в этой связи, что Италия была единственной страной G7, присоединившейся к инициативе "Один пояс - один путь" "без крупных экономических выгод и со многими нежелательными политическими последствиями".
В ответ на запросы СМИ представитель правительственного Дворца Киджи отказался прокомментировать сообщения о выходе Италии из китайского проекта.
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Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни несколько раз заявлял, что правительство "оценивает возможность выхода" из китайского проекта, рассчитывая при этом и впредь иметь хорошие отношения с КНР.
Подписание лидерами Китая и Италии меморандума о взаимопонимании, позволившему присоединиться Италии к данной инициативе, состоялось в марте 2019 года. Тогда Италия стала первой из стран-основательниц ЕС, официально подтвердившей готовность участвовать в проектах китайской программы инвестиций.
Критика в адрес Рима в связи с подписанием меморандума прозвучала как из Брюсселя, так и из Вашингтона, где Италию предостерегли от последствий опрометчивого шага. В итоге тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте был вынужден заявить, что "это не международный договор, а необязывающее рамочное соглашение". Конте также подчеркивал, что участие Италии в новом Шелковом пути необходимо для наращивания национального экспорта в Китай, но "не несет никакой угрозы национальным интересам и полностью согласуется со стратегией ЕС".
"Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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