Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс — один путь", пишут СМИ
Corriere della Sera: Рим вышел из инициативы Пекина "Один пояс — один путь"
Дворец Киджи. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс - один путь", соответствующая нота три дня назад была передана по дипломатическим каналам властям КНР в Пекине, сообщила в среду газета Corriere della Sera.
Согласно информации миланского издания, этот документ появился на свет "после недель конфиденциальных переговоров и некоторого дипломатического непонимания" в соответствии с достигнутыми договоренностями, об этом публично ничего не сообщалось. Одновременно газета указала, что Рим сопроводил свое решение подтверждением стремления сохранить и укрепить стратегическое партнерство с Китаем, существующее уже более десяти лет.
Corriere della Sera напомнила в этой связи, что Италия была единственной страной G7, присоединившейся к инициативе "Один пояс - один путь" "без крупных экономических выгод и со многими нежелательными политическими последствиями".
В ответ на запросы СМИ представитель правительственного Дворца Киджи отказался прокомментировать сообщения о выходе Италии из китайского проекта.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни несколько раз заявлял, что правительство "оценивает возможность выхода" из китайского проекта, рассчитывая при этом и впредь иметь хорошие отношения с КНР.
Подписание лидерами Китая и Италии меморандума о взаимопонимании, позволившему присоединиться Италии к данной инициативе, состоялось в марте 2019 года. Тогда Италия стала первой из стран-основательниц ЕС, официально подтвердившей готовность участвовать в проектах китайской программы инвестиций.
Критика в адрес Рима в связи с подписанием меморандума прозвучала как из Брюсселя, так и из Вашингтона, где Италию предостерегли от последствий опрометчивого шага. В итоге тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте был вынужден заявить, что "это не международный договор, а необязывающее рамочное соглашение". Конте также подчеркивал, что участие Италии в новом Шелковом пути необходимо для наращивания национального экспорта в Китай, но "не несет никакой угрозы национальным интересам и полностью согласуется со стратегией ЕС".
"Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.