https://ria.ru/20231206/italiya-1914030283.html

В Италии за месяц отравили более 30 собак "трюфельных пород"

В Италии за месяц отравили более 30 собак "трюфельных пород" - РИА Новости, 06.12.2023

В Италии за месяц отравили более 30 собак "трюфельных пород"

Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру с заявлением о серии отравлений собак "трюфельных пород", заявил РИА Новости президент Итальянской Ассоциации... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:34

2023-12-06T08:34

2023-12-06T12:19

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РИМ, 6 дек — РИА Новости. Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру с заявлением о серии отравлений собак "трюфельных пород", заявил РИА Новости президент Итальянской Ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче."За ноябрь в Молизе произошло более 30 случаев отравлений. В соседних регионах фиксируются аналогичные происшествия", — сказал он. По его словам, причиной гибели животных, скорее всего, стали, разногласия между охотниками за трюфелями. "К сожалению, это вопрос денег. Мы видим не единичные случаи, 30 — это уже волна", — заявил президент AIDAA, предположив, что в регионе идет "война за территорию" произрастания трюфелей. Он подчеркнул, что его группа совместно с ассоциациями охотников за трюфелями обратилась с заявлением в прокуратуру города Изерния. Зоозащитники призывают высказаться самих собаководов, потому что у них могут быть подозрения о личностях преступников. Заявить об их именах в полицию мешает круговая порука молчания, сообщили в AIDAA. После волны отравления власти городка Сан-Пьетро-Авеллана, расположенного на границе центральных регионов Абруццо и Молизе, запретили промысел в прилегающих лесах. Как заявил РИА Новости охотник на трюфели Маттео Лаворини, случаи отравления собак в Италии происходят нередко, но нынешняя ситуация впервые привела к прекращению охоты на отдельной территории. "От этого страдают и охотники, и отравители, которые, возможно, хотели "выжать" конкурентов", — заявил он. По его словам, отравления происходят из-за разногласий между профессионалами, которые занимаются поиском лесных деликатесов. В таких случаях злоумышленники разбрасывают отравленные куски мяса в лесу и, подняв панику среди местных охотников, пользуются свободой на "захваченной" территории. Лаворини подчеркнул, что поиски преступников не могут увенчаться успехом из-за невозможности следить за крупными пространствами, а собаководам остается только выводить своих питомцев в намордниках. Он поддержал запрет промысла. При этом Лаворини отметил, что, хотя проверки и должны помочь, такие случаи происходят по всей Италии.

https://ria.ru/20220515/otravlenie-1788616108.html

https://ria.ru/20231126/sobaka-1911884767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молизе, италия, абруццо