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В Италии за месяц отравили более 30 собак "трюфельных пород" - РИА Новости, 06.12.2023
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08:34 06.12.2023 (обновлено: 12:19 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/italiya-1914030283.html
В Италии за месяц отравили более 30 собак "трюфельных пород"
В Италии за месяц отравили более 30 собак "трюфельных пород" - РИА Новости, 06.12.2023
В Италии за месяц отравили более 30 собак "трюфельных пород"
Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру с заявлением о серии отравлений собак "трюфельных пород", заявил РИА Новости президент Итальянской Ассоциации... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:34
2023-12-06T12:19
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РИМ, 6 дек — РИА Новости. Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру с заявлением о серии отравлений собак "трюфельных пород", заявил РИА Новости президент Итальянской Ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче."За ноябрь в Молизе произошло более 30 случаев отравлений. В соседних регионах фиксируются аналогичные происшествия", — сказал он. По его словам, причиной гибели животных, скорее всего, стали, разногласия между охотниками за трюфелями. "К сожалению, это вопрос денег. Мы видим не единичные случаи, 30 — это уже волна", — заявил президент AIDAA, предположив, что в регионе идет "война за территорию" произрастания трюфелей. Он подчеркнул, что его группа совместно с ассоциациями охотников за трюфелями обратилась с заявлением в прокуратуру города Изерния. Зоозащитники призывают высказаться самих собаководов, потому что у них могут быть подозрения о личностях преступников. Заявить об их именах в полицию мешает круговая порука молчания, сообщили в AIDAA. После волны отравления власти городка Сан-Пьетро-Авеллана, расположенного на границе центральных регионов Абруццо и Молизе, запретили промысел в прилегающих лесах. Как заявил РИА Новости охотник на трюфели Маттео Лаворини, случаи отравления собак в Италии происходят нередко, но нынешняя ситуация впервые привела к прекращению охоты на отдельной территории. "От этого страдают и охотники, и отравители, которые, возможно, хотели "выжать" конкурентов", — заявил он. По его словам, отравления происходят из-за разногласий между профессионалами, которые занимаются поиском лесных деликатесов. В таких случаях злоумышленники разбрасывают отравленные куски мяса в лесу и, подняв панику среди местных охотников, пользуются свободой на "захваченной" территории. Лаворини подчеркнул, что поиски преступников не могут увенчаться успехом из-за невозможности следить за крупными пространствами, а собаководам остается только выводить своих питомцев в намордниках. Он поддержал запрет промысла. При этом Лаворини отметил, что, хотя проверки и должны помочь, такие случаи происходят по всей Италии.
https://ria.ru/20220515/otravlenie-1788616108.html
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в мире, молизе, италия, абруццо
В мире, Молизе, Италия, Абруццо
В Италии за месяц отравили более 30 собак "трюфельных пород"

Зоозащитники: в Италии за месяц отравили более 30 собак — охотников на трюфели

© AFP 2023 / ARNAUD FINISTREСобака породы лаготто-романьоло
Собака породы лаготто-романьоло - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / ARNAUD FINISTRE
Собака породы лаготто-романьоло. Архивное фото
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РИМ, 6 дек — РИА Новости. Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру с заявлением о серии отравлений собак "трюфельных пород", заявил РИА Новости президент Итальянской Ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче.
«
"За ноябрь в Молизе произошло более 30 случаев отравлений. В соседних регионах фиксируются аналогичные происшествия", — сказал он.
По его словам, причиной гибели животных, скорее всего, стали, разногласия между охотниками за трюфелями.
"К сожалению, это вопрос денег. Мы видим не единичные случаи, 30 — это уже волна", — заявил президент AIDAA, предположив, что в регионе идет "война за территорию" произрастания трюфелей.
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Он подчеркнул, что его группа совместно с ассоциациями охотников за трюфелями обратилась с заявлением в прокуратуру города Изерния. Зоозащитники призывают высказаться самих собаководов, потому что у них могут быть подозрения о личностях преступников. Заявить об их именах в полицию мешает круговая порука молчания, сообщили в AIDAA.
После волны отравления власти городка Сан-Пьетро-Авеллана, расположенного на границе центральных регионов Абруццо и Молизе, запретили промысел в прилегающих лесах. Как заявил РИА Новости охотник на трюфели Маттео Лаворини, случаи отравления собак в Италии происходят нередко, но нынешняя ситуация впервые привела к прекращению охоты на отдельной территории.
«
"От этого страдают и охотники, и отравители, которые, возможно, хотели "выжать" конкурентов", — заявил он.
По его словам, отравления происходят из-за разногласий между профессионалами, которые занимаются поиском лесных деликатесов. В таких случаях злоумышленники разбрасывают отравленные куски мяса в лесу и, подняв панику среди местных охотников, пользуются свободой на "захваченной" территории. Лаворини подчеркнул, что поиски преступников не могут увенчаться успехом из-за невозможности следить за крупными пространствами, а собаководам остается только выводить своих питомцев в намордниках.
Он поддержал запрет промысла. При этом Лаворини отметил, что, хотя проверки и должны помочь, такие случаи происходят по всей Италии.
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