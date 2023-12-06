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Реализация инвестпроектов на Кубани ускорилась на 30 процентов - РИА Новости, 06.12.2023
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Краснодарский край
 
01:40 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/investproekty-1914010569.html
Реализация инвестпроектов на Кубани ускорилась на 30 процентов
Реализация инвестпроектов на Кубани ускорилась на 30 процентов - РИА Новости, 06.12.2023
Реализация инвестпроектов на Кубани ускорилась на 30 процентов
Внедрение краевого стандарта в Краснодарском крае позволило ускорить реализацию инвестиционных проектов на 30%, их количество в текущем году достигло 88 на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:40
2023-12-06T01:40
краснодарский край
краснодарский край
экономика
краснодар
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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Внедрение краевого стандарта в Краснодарском крае позволило ускорить реализацию инвестиционных проектов на 30%, их количество в текущем году достигло 88 на общую сумму 138,4 миллиарда рублей. "Благодаря внедрению регионального стандарта инвестиционный цикл сократился на 30%", - сообщили в пресс-службе краевой администрации. Развитию стандарта на территории всей Кубани посвятили обучение в Краснодаре для представителей муниципалитетов. Участники на практических примерах разобрали алгоритмы действий инвестора по основным инфраструктурным направлениям. Отмечается, что именно от опыта взаимодействия на местах зависит инвестиционный имидж региона. По словам руководителя краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василия Воробьева, в 2023 году на Кубани уже успешно реализовано 88 крупных проектов на общую сумму 138,4 миллиарда рублей. Было создано около 2,9 тысяч новых рабочих мест. По сравнению с прошлым годом количество реализованных проектов выросло в 1,5 раза. Он добавил, что на это повлияло в том числе и уменьшение административных барьеров. Муниципальный инвестстандарт - это механизм поддержки инвесторов, включающий создание институтов развития проектов, а также принятие их единого реестра и регулирующих документов. Муниципальный стандарт планируют внедрить в Краснодарском крае до конца 2024 года, добавляют власти.
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краснодарский край, экономика, краснодар
Краснодарский край, Краснодарский край, Экономика, Краснодар
Реализация инвестпроектов на Кубани ускорилась на 30 процентов

На Кубани краевой стандарт на 30 процентов ускорил реализацию инвестпроектов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗима в Краснодаре
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Внедрение краевого стандарта в Краснодарском крае позволило ускорить реализацию инвестиционных проектов на 30%, их количество в текущем году достигло 88 на общую сумму 138,4 миллиарда рублей.
«
"Благодаря внедрению регионального стандарта инвестиционный цикл сократился на 30%", - сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Развитию стандарта на территории всей Кубани посвятили обучение в Краснодаре для представителей муниципалитетов. Участники на практических примерах разобрали алгоритмы действий инвестора по основным инфраструктурным направлениям. Отмечается, что именно от опыта взаимодействия на местах зависит инвестиционный имидж региона.
По словам руководителя краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василия Воробьева, в 2023 году на Кубани уже успешно реализовано 88 крупных проектов на общую сумму 138,4 миллиарда рублей. Было создано около 2,9 тысяч новых рабочих мест. По сравнению с прошлым годом количество реализованных проектов выросло в 1,5 раза. Он добавил, что на это повлияло в том числе и уменьшение административных барьеров.
Муниципальный инвестстандарт - это механизм поддержки инвесторов, включающий создание институтов развития проектов, а также принятие их единого реестра и регулирующих документов. Муниципальный стандарт планируют внедрить в Краснодарском крае до конца 2024 года, добавляют власти.
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