Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой
Чуйченко: заключенные-иностранцы не очень охотно работают в российских колониях
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗаключенные работают в столярном цехе на территории Исправительной колонии №7 УФСИН России по Владимирской области
Заключенные работают в столярном цехе на территории Исправительной колонии №7 УФСИН России по Владимирской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 17 тысяч иностранцев отбывают наказание в российских исправительных учреждениях, это "большая проблема": таких людей надо содержать и кормить, а работают они "не очень охотно", сообщил в Совете Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"На сегодняшний день у нас под 17 тысяч иностранных граждан содержатся в наших местах лишения свободы. Это очень большая проблема, потому что этих людей надо содержать, кормить, смотреть за ними. Они не очень охотно работают. А наши (иностранные) коллеги не всегда идут на сотрудничество в плане приема этих людей для отбытия наказания у себя на родине. Мы работаем в этом отношении", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко.
По его словам, около 200 иностранных заключенных будут переданы в свои страны для отбытия наказания до конца года.