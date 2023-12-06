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Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой - РИА Новости, 06.12.2023
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17:24 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/inostrantsy-1914171999.html
Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой
Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой - РИА Новости, 06.12.2023
Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой
Около 17 тысяч иностранцев отбывают наказание в российских исправительных учреждениях, это "большая проблема": таких людей надо содержать и кормить, а работают... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:24
2023-12-06T17:24
россия
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 17 тысяч иностранцев отбывают наказание в российских исправительных учреждениях, это "большая проблема": таких людей надо содержать и кормить, а работают они "не очень охотно", сообщил в Совете Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "На сегодняшний день у нас под 17 тысяч иностранных граждан содержатся в наших местах лишения свободы. Это очень большая проблема, потому что этих людей надо содержать, кормить, смотреть за ними. Они не очень охотно работают. А наши (иностранные) коллеги не всегда идут на сотрудничество в плане приема этих людей для отбытия наказания у себя на родине. Мы работаем в этом отношении", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко. По его словам, около 200 иностранных заключенных будут переданы в свои страны для отбытия наказания до конца года.
https://ria.ru/20231206/prestupleniya-1914156453.html
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россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой

Чуйченко: заключенные-иностранцы не очень охотно работают в российских колониях

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗаключенные работают в столярном цехе на территории Исправительной колонии №7 УФСИН России по Владимирской области
Заключенные работают в столярном цехе на территории Исправительной колонии №7 УФСИН России по Владимирской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заключенные работают в столярном цехе на территории Исправительной колонии №7 УФСИН России по Владимирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 17 тысяч иностранцев отбывают наказание в российских исправительных учреждениях, это "большая проблема": таких людей надо содержать и кормить, а работают они "не очень охотно", сообщил в Совете Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"На сегодняшний день у нас под 17 тысяч иностранных граждан содержатся в наших местах лишения свободы. Это очень большая проблема, потому что этих людей надо содержать, кормить, смотреть за ними. Они не очень охотно работают. А наши (иностранные) коллеги не всегда идут на сотрудничество в плане приема этих людей для отбытия наказания у себя на родине. Мы работаем в этом отношении", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко.
По его словам, около 200 иностранных заключенных будут переданы в свои страны для отбытия наказания до конца года.
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