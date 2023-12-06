https://ria.ru/20231206/inostrantsy-1914171999.html

Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой

Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой - РИА Новости, 06.12.2023

Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой

Около 17 тысяч иностранцев отбывают наказание в российских исправительных учреждениях, это "большая проблема": таких людей надо содержать и кормить, а работают... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:24

2023-12-06T17:24

2023-12-06T17:24

россия

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 17 тысяч иностранцев отбывают наказание в российских исправительных учреждениях, это "большая проблема": таких людей надо содержать и кормить, а работают они "не очень охотно", сообщил в Совете Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "На сегодняшний день у нас под 17 тысяч иностранных граждан содержатся в наших местах лишения свободы. Это очень большая проблема, потому что этих людей надо содержать, кормить, смотреть за ними. Они не очень охотно работают. А наши (иностранные) коллеги не всегда идут на сотрудничество в плане приема этих людей для отбытия наказания у себя на родине. Мы работаем в этом отношении", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко. По его словам, около 200 иностранных заключенных будут переданы в свои страны для отбытия наказания до конца года.

https://ria.ru/20231206/prestupleniya-1914156453.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)