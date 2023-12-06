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Песков рассказал о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии
Песков рассказал о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.12.2023
Песков рассказал о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии
Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T23:35
2023-12-06T23:35
2023-12-07T00:07
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ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О каких-то совместных мирных инициативах речи не идет", - рассказал Песков по итогам переговоров в Эр-Рияде.Он отметил, что дипломаты обеих стран сейчас рассматривают возможность выхода на некий совместный документ, но он касается двусторонних отношений в целом. "Это скорее подытожить общее понимание, которое было достигнуто на переговорах", - пояснил Песков.Также он рассказал, что ситуация в секторе Газа вызывает глубокую обеспокоенность. "Все естественно хотели бы продолжения паузы боевых действий, но видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и ведет к усугублению той драматично гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сегодня в секторе Газа", - подчеркнул Песков.
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россия, саудовская аравия, дмитрий песков, в мире
Россия, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии
Песков: о совместных мирных инициативах РФ и Саудовской Аравии речи пока не идет
ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"О каких-то совместных мирных инициативах речи не идет", - рассказал Песков по итогам переговоров в Эр-Рияде.
Он отметил, что дипломаты обеих стран сейчас рассматривают возможность выхода на некий совместный документ, но он касается двусторонних отношений в целом. "Это скорее подытожить общее понимание, которое было достигнуто на переговорах", - пояснил Песков.
Также он рассказал, что ситуация в секторе Газа вызывает глубокую обеспокоенность. "Все естественно хотели бы продолжения паузы боевых действий, но видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и ведет к усугублению той драматично гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сегодня в секторе Газа", - подчеркнул Песков.
Песков: Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
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