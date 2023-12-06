https://ria.ru/20231206/initsiativy-1914238620.html

Песков рассказал о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии

Песков рассказал о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.12.2023

Песков рассказал о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии

Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-06T23:35

2023-12-06T23:35

2023-12-07T00:07

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саудовская аравия

дмитрий песков

в мире

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ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О каких-то совместных мирных инициативах речи не идет", - рассказал Песков по итогам переговоров в Эр-Рияде.Он отметил, что дипломаты обеих стран сейчас рассматривают возможность выхода на некий совместный документ, но он касается двусторонних отношений в целом. "Это скорее подытожить общее понимание, которое было достигнуто на переговорах", - пояснил Песков.Также он рассказал, что ситуация в секторе Газа вызывает глубокую обеспокоенность. "Все естественно хотели бы продолжения паузы боевых действий, но видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и ведет к усугублению той драматично гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сегодня в секторе Газа", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20231206/sotrudnichestvo-1914237160.html

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россия, саудовская аравия, дмитрий песков, в мире