https://ria.ru/20231206/inflyatsiya-1914209164.html
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,52 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,52 процента - РИА Новости, 06.12.2023
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,52 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,52% на 4 декабря с 7,54% неделей ранее, говорится в обзоре министерства экономического развития "О... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:25
2023-12-06T19:25
2023-12-06T19:25
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,52% на 4 декабря с 7,54% неделей ранее, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 28 ноября по 4 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,12%, год к году – до 7,52%", - говорится в документе. Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,32% с 0,44% на прошлой отчетной неделе. "На плодоовощную продукцию цены выросли на 1,94%. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,17%. Подешевело мясо кур, замедлилось удорожание свинины, говядины, яиц и риса, ускорилось удешевление сахара и гречневой крупы", - говорится в сообщении. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились, а в отрасли регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,03%, указали в министерстве. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%.
https://ria.ru/20231201/stavka-1913046393.html
https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912754710.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,52 процента
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась с 7,54 до 7,52%
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,52% на 4 декабря с 7,54% неделей ранее, говорится в обзоре
министерства экономического развития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 28 ноября по 4 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,12%, год к году – до 7,52%", - говорится в документе.
В Минэкономразвития рассказали про ставку гибкой экспортной пошлины
Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,32% с 0,44% на прошлой отчетной неделе. "На плодоовощную продукцию цены выросли на 1,94%. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,17%. Подешевело мясо кур, замедлилось удорожание свинины, говядины, яиц и риса, ускорилось удешевление сахара и гречневой крупы", - говорится в сообщении.
В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились, а в отрасли регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,03%, указали в министерстве.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%.
Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении