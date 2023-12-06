https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914015084.html

Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции

Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции - РИА Новости, 06.12.2023

Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции

Микоплазменная инфекция может протекать по-разному — у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжелым течением, основные... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T03:39

2023-12-06T03:39

2023-12-06T04:27

россия

сергей вознесенский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция может протекать по-разному — у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжелым течением, основные симптомы — температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией."Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - сказал Вознесенский. Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.

https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913995939.html

https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913974630.html

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россия, сергей вознесенский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество