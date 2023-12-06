https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914015084.html
Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции
Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции - РИА Новости, 06.12.2023
Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции
Микоплазменная инфекция может протекать по-разному — у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжелым течением, основные... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:39
2023-12-06T03:39
2023-12-06T04:27
россия
сергей вознесенский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155333/54/1553335400_0:211:2900:1842_1920x0_80_0_0_010ce4cfa3a93d920511c7d9cf7c1aa8.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция может протекать по-разному — у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжелым течением, основные симптомы — температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией."Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - сказал Вознесенский. Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.
https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913995939.html
https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913974630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155333/54/1553335400_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_d8a8d95175063b9c7e46d860872a0467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей вознесенский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Сергей Вознесенский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции
Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция может протекать по-разному
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция может протекать по-разному — у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжелым течением, основные симптомы — температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Ранее Роспотребнадзор
сообщил, что в России
регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.
В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией
"Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - сказал Вознесенский.
Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.
При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.
Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно