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Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции - РИА Новости, 06.12.2023
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03:39 06.12.2023 (обновлено: 04:27 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914015084.html
Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции
Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции - РИА Новости, 06.12.2023
Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции
Микоплазменная инфекция может протекать по-разному — у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжелым течением, основные... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:39
2023-12-06T04:27
россия
сергей вознесенский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция может протекать по-разному — у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжелым течением, основные симптомы — температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией."Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - сказал Вознесенский. Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.
https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913995939.html
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россия, сергей вознесенский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Сергей Вознесенский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Перечислены главные симптомы микоплазменной инфекции

Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция может протекать по-разному

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБиолог за работой с микроскопом
Биолог за работой с микроскопом - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция может протекать по-разному — у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжелым течением, основные симптомы — температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.
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"Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - сказал Вознесенский.
Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.
При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.
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РоссияСергей ВознесенскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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