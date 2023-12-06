https://ria.ru/20231206/indoneziya-1914086849.html

В Индонезии рассказали о планах по приему туристов в 2024 году

В Индонезии рассказали о планах по приему туристов в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023

В Индонезии рассказали о планах по приему туристов в 2024 году

Индонезия планирует принять 14 миллионов туристов в 2024 году, показатель этого года составил около 11 миллионов посетителей, главным тревел-направлением стал... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:23

2023-12-06T16:23

2023-12-06T16:23

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Индонезия планирует принять 14 миллионов туристов в 2024 году, показатель этого года составил около 11 миллионов посетителей, главным тревел-направлением стал остров Бали, заявил министр туризма и творческой экономики Индонезии Сандиага Уно. "Количество иностранных туристических визитов в Индонезию в этом году составляет около 11 миллионов, что превысило целевой показатель в 8,5 миллиона. В 2024 году мы планируем принять 14 миллионов иностранных гостей. Мы оптимистично настроены на то, что в 2025 году туристический сектор вернется к нормальной жизни", – приводит слова министра портал Bali Sun. Уточняется, что самым популярным направлением в Индонезии стал остров Бали. В этом году он планировал принять 4,5 миллиона гостей из других стран. Данные о поездках на конец октября показывают, что в этом году на Бали прибыли 4,3 миллиона отдыхающих, причем цифры за ноябрь все еще подсчитываются. В 2023 году большинство туристов на Бали прибыли из Австралии, Малайзии, Сингапура и Китая.

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