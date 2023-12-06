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В Госдуме прокомментировали идею запрета давать мальчикам женские имена

В Госдуме прокомментировали идею запрета давать мальчикам женские имена - РИА Новости, 06.12.2023

В Госдуме прокомментировали идею запрета давать мальчикам женские имена

При разработке законопроекта о запрете регистрировать мальчиков под женскими именами стоит учитывать, что в многонациональной России в некоторых случаях бывает... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:32

2023-12-06T12:32

2023-12-06T12:32

виталий милонов

татьяна буцкая

россия

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. При разработке законопроекта о запрете регистрировать мальчиков под женскими именами стоит учитывать, что в многонациональной России в некоторых случаях бывает трудно определить, является имя мужским или женским, заявил зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов. Ранее в "Известиях" появилась информация, что депутат ГД Татьяна Буцкая разрабатывает законопроект о запрете называть мальчиков женскими именами и девочек - мужскими. "Но в нашей стране проживает множество народностей, со своими традициями наречения. И не всегда с первого раза можно такое имя выговорить, не то чтобы понять - мужское оно или женское", - сказал Милонов РИА Новости. Он отметил, что имя должно соответствовать полу ребенка, и в случае с русскими именами это несложно контролировать.

https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html

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виталий милонов, татьяна буцкая, россия, общество