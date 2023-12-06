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ИИ не сможет полностью заменить программистов, считает Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
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15:46 06.12.2023 (обновлено: 15:59 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ii-1914142499.html
ИИ не сможет полностью заменить программистов, считает Мишустин
ИИ не сможет полностью заменить программистов, считает Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
ИИ не сможет полностью заменить программистов, считает Мишустин
Искусственный интеллект не сможет полностью заменить программистов, но, чтобы не терять конкурентоспособность, специалистам необходимо получить знания в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:46
2023-12-06T15:59
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить программистов, но, чтобы не терять конкурентоспособность, специалистам необходимо получить знания в предметной области, например, в физике, химии, биологии, медицине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Мне кажется, что программирование, как сам факт профессиональный, будет востребован всегда", - сказал Мишустин. При этом он отметил, что процесс кодирования становится формализованным и рутинным, а такие процессы легко автоматизировать, к примеру, за счет прикладных систем искусственного интеллекта. "Однако я не думаю, что такая технология - искусственный интеллект сможет полностью заменить человека. Правда в том, что программисты, кодеры, теряют конкурентоспособность сегодня без знания в предметной области. И знания предметной области, совмещенные с навыками программирования профессионального - это очень важно. Нужно разбираться либо в физике, либо в химии, либо в биологии, либо в медицине. Совершенствовать собственные навыки, сочетая их с умением именно программировать, и так вы можете добиться очень большого успеха", - сказал Мишустин. Он отметил, что специальностями будущего могут стать такие профессии, как программист-биолог, программист-инженер, программист-архитектор, программист-пилот.
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россия, михаил мишустин, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Технологии
ИИ не сможет полностью заменить программистов, считает Мишустин

Мишустин рассказал, как программисту не терять конкурентоспособность из-за ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия". 6 декабря 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня в рамках образовательной программы международной выставки-форума Россия. 6 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия". 6 декабря 2023
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить программистов, но, чтобы не терять конкурентоспособность, специалистам необходимо получить знания в предметной области, например, в физике, химии, биологии, медицине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"Мне кажется, что программирование, как сам факт профессиональный, будет востребован всегда", - сказал Мишустин. При этом он отметил, что процесс кодирования становится формализованным и рутинным, а такие процессы легко автоматизировать, к примеру, за счет прикладных систем искусственного интеллекта.
"Однако я не думаю, что такая технология - искусственный интеллект сможет полностью заменить человека. Правда в том, что программисты, кодеры, теряют конкурентоспособность сегодня без знания в предметной области. И знания предметной области, совмещенные с навыками программирования профессионального - это очень важно. Нужно разбираться либо в физике, либо в химии, либо в биологии, либо в медицине. Совершенствовать собственные навыки, сочетая их с умением именно программировать, и так вы можете добиться очень большого успеха", - сказал Мишустин.
Он отметил, что специальностями будущего могут стать такие профессии, как программист-биолог, программист-инженер, программист-архитектор, программист-пилот.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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