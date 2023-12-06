https://ria.ru/20231206/ii-1914142499.html

ИИ не сможет полностью заменить программистов, считает Мишустин

ИИ не сможет полностью заменить программистов, считает Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023

ИИ не сможет полностью заменить программистов, считает Мишустин

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить программистов, но, чтобы не терять конкурентоспособность, специалистам необходимо получить знания в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:46

2023-12-06T15:46

2023-12-06T15:59

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить программистов, но, чтобы не терять конкурентоспособность, специалистам необходимо получить знания в предметной области, например, в физике, химии, биологии, медицине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Мне кажется, что программирование, как сам факт профессиональный, будет востребован всегда", - сказал Мишустин. При этом он отметил, что процесс кодирования становится формализованным и рутинным, а такие процессы легко автоматизировать, к примеру, за счет прикладных систем искусственного интеллекта. "Однако я не думаю, что такая технология - искусственный интеллект сможет полностью заменить человека. Правда в том, что программисты, кодеры, теряют конкурентоспособность сегодня без знания в предметной области. И знания предметной области, совмещенные с навыками программирования профессионального - это очень важно. Нужно разбираться либо в физике, либо в химии, либо в биологии, либо в медицине. Совершенствовать собственные навыки, сочетая их с умением именно программировать, и так вы можете добиться очень большого успеха", - сказал Мишустин. Он отметил, что специальностями будущего могут стать такие профессии, как программист-биолог, программист-инженер, программист-архитектор, программист-пилот.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, технологии