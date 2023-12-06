https://ria.ru/20231206/gosupravlentsy-1914151312.html
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим госуправленцем, по его словам, сначала надо стать сильным специалистом в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:08
2023-12-06T16:08
2023-12-06T16:08
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914114202_122:88:2683:1529_1920x0_80_0_0_dd5321d31df5c9107c411db0df53858e.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим госуправленцем, по его словам, сначала надо стать сильным специалистом в предметной области, затем нужно тренировать интуицию, а также собрать команду людей, на которых можно положиться. "Чтобы быть хорошим госуправленцем, сначала надо, конечно, стать специалистом, я уже сказал об этом, в предметной области. Как это сделать? Это хорошая учеба в школе, в колледже, в вузе. Это практика, книги, статьи, дополнительное образование, самообразование, курсы", - сказал Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". По его словам, потом нужно тренировать интуицию, чтобы принимать огромное количество решений даже в условиях неопределенности, ограниченного количества информации. "Ну и, конечно, всегда необходима команда - люди, на которых можно положиться, с разными подходами, взглядами, опытом, с общими ценностями. Кстати, в правительстве именно так построено. Это очень важно", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20231206/ekonomika-1914091228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914114202_197:20:2347:1633_1920x0_80_0_0_ce8a8011d04f7f9d4e34d94037847b3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем
Мишустин: чтобы стать хорошим госуправленцем, нужны знания предмета и интуиция
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим госуправленцем, по его словам, сначала надо стать сильным специалистом в предметной области, затем нужно тренировать интуицию, а также собрать команду людей, на которых можно положиться.
"Чтобы быть хорошим госуправленцем, сначала надо, конечно, стать специалистом, я уже сказал об этом, в предметной области. Как это сделать? Это хорошая учеба в школе, в колледже, в вузе. Это практика, книги, статьи, дополнительное образование, самообразование, курсы", - сказал Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".
По его словам, потом нужно тренировать интуицию, чтобы принимать огромное количество решений даже в условиях неопределенности, ограниченного количества информации.
"Ну и, конечно, всегда необходима команда - люди, на которых можно положиться, с разными подходами, взглядами, опытом, с общими ценностями. Кстати, в правительстве именно так построено. Это очень важно", - подчеркнул премьер.
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин