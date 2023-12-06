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Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем - РИА Новости, 06.12.2023
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16:08 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/gosupravlentsy-1914151312.html
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим госуправленцем, по его словам, сначала надо стать сильным специалистом в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:08
2023-12-06T16:08
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим госуправленцем, по его словам, сначала надо стать сильным специалистом в предметной области, затем нужно тренировать интуицию, а также собрать команду людей, на которых можно положиться. "Чтобы быть хорошим госуправленцем, сначала надо, конечно, стать специалистом, я уже сказал об этом, в предметной области. Как это сделать? Это хорошая учеба в школе, в колледже, в вузе. Это практика, книги, статьи, дополнительное образование, самообразование, курсы", - сказал Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". По его словам, потом нужно тренировать интуицию, чтобы принимать огромное количество решений даже в условиях неопределенности, ограниченного количества информации. "Ну и, конечно, всегда необходима команда - люди, на которых можно положиться, с разными подходами, взглядами, опытом, с общими ценностями. Кстати, в правительстве именно так построено. Это очень важно", - подчеркнул премьер.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем

Мишустин: чтобы стать хорошим госуправленцем, нужны знания предмета и интуиция

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня в рамках образовательной программы международной выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим госуправленцем, по его словам, сначала надо стать сильным специалистом в предметной области, затем нужно тренировать интуицию, а также собрать команду людей, на которых можно положиться.
"Чтобы быть хорошим госуправленцем, сначала надо, конечно, стать специалистом, я уже сказал об этом, в предметной области. Как это сделать? Это хорошая учеба в школе, в колледже, в вузе. Это практика, книги, статьи, дополнительное образование, самообразование, курсы", - сказал Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".
По его словам, потом нужно тренировать интуицию, чтобы принимать огромное количество решений даже в условиях неопределенности, ограниченного количества информации.
"Ну и, конечно, всегда необходима команда - люди, на которых можно положиться, с разными подходами, взглядами, опытом, с общими ценностями. Кстати, в правительстве именно так построено. Это очень важно", - подчеркнул премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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