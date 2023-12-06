https://ria.ru/20231206/gosupravlentsy-1914151312.html

Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем

Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин рассказал, как стать хорошим госуправленцем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим госуправленцем, по его словам, сначала надо стать сильным специалистом в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:08

2023-12-06T16:08

2023-12-06T16:08

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим госуправленцем, по его словам, сначала надо стать сильным специалистом в предметной области, затем нужно тренировать интуицию, а также собрать команду людей, на которых можно положиться. "Чтобы быть хорошим госуправленцем, сначала надо, конечно, стать специалистом, я уже сказал об этом, в предметной области. Как это сделать? Это хорошая учеба в школе, в колледже, в вузе. Это практика, книги, статьи, дополнительное образование, самообразование, курсы", - сказал Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". По его словам, потом нужно тренировать интуицию, чтобы принимать огромное количество решений даже в условиях неопределенности, ограниченного количества информации. "Ну и, конечно, всегда необходима команда - люди, на которых можно положиться, с разными подходами, взглядами, опытом, с общими ценностями. Кстати, в правительстве именно так построено. Это очень важно", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20231206/ekonomika-1914091228.html

россия

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россия, михаил мишустин